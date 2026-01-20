Este martes 20 de enero, Netflix tiene dos nuevos lanzamientos en su programación. Descubre cuáles son en este espacio y elije el mejor para tu entretenimiento audiovisual de la semana.

WWE: Increíble, temporada 2. ESPECIAL/NETFLIX.

WWE: Increíble

Una serie documental deportiva que ya está disponible en Netflix. En la segunda temporada de esta serie, las mayores Superestrellas de la WWE invitan al espectador tras bambalinas en su camino al SummerSlam. Disfruta de giros sorpresivos, personajes descomunales y mucho drama con la WWE.

Cielo para dos: Temporada 5. ESPECIAL/NETFLIX.

Cielo para dos: Temporada 5

Es un reality show de Asia que lanza su quinta entrega en Netflix. Un grupo de solteras y solteros muy atractivos buscan el amor en la Isla del Infierno. La única forma de escapar de ese lugar rústico es que dos participantes se elijan para que, como pareja, puedan compartir una noche romántica en un lujoso paraíso.

