Qué son la dislexia y déficit de atención, enfermedades con las que nació Fátima Bosch

A lo largo de su trayectoria como Miss Universo México, Fátima Bosch ha llamado la atención del público por su imponente presencia, respuestas acertadas y, claro, por su actuar frente al maltrato que experimentó a manos de un organizador del certamen.Sin embargo, previo a su camino por la corona más codiciada del mundo, Bosch, de tan solo 25 años, compartió algunas de las luchas internas que ha tenido que lidiar para poder llegar al lugar en donde está. Dentro de estas complicaciones se encuentra su diagnóstico temprano de neurodivergencias como el TDAH y la dislexia.Durante sus múltiples eventos como Miss México, Fátima relató su niñez y proceso como una persona que día a día se enfrenta a condiciones mentales diferentes a las del resto, y cómo, más allá de ser un limitante para su carrera, la ayudó a impulsarse a sí misma y perseguir sus sueños."Fue una situación muy difícil para mí, y tristemente los niños que nacen con una condición neurodivergente no reciben apoyo en la escuela ni se implementan los sistemas necesarios para desarrollar las habilidades que estos niños tienen", aseguró la candidata.El trastorno de déficit de atención e hiperactividad, más conocido como TDAH, es un trastorno del neurodesarrollo usualmente diagnosticado desde la niñez que, pese a que existen muchos tipos, se caracteriza por provocar problemas para prestar atención, controlar las conductas impulsivas y por volver a las personas demasiado activas.Esto deriva en ciertas conductas que pueden causarles problemas mayores en el trabajo, la escuela o cualquier ambiente social, debido a que muchos de sus síntomas complican la interacción y el cumplimiento de las actividades diarias.Síntomas del TDAH:Por su parte, la dislexia es una dificultad específica del aprendizaje de origen neurobiológico que se distingue por complicaciones en el reconocimiento preciso y fluido de las palabras escritas, déficit en la decodificación lectora y en la escritura.Esto vuelve mucho más desafiantes las actividades académicas, de comprensión lectora o de aprendizaje, ya que la dislexia es consecuencia de diferencias individuales en las áreas del cerebro que procesan el lenguaje.Síntomas de la dislexia:No obstante, aunque la dislexia no se elimina, es tratable y, en la mayoría de los casos, con buena orientación y terapia los resultados pueden ser casi imperceptibles para el resto de las personas.El caso de Fátima Bosch demuestra que las neurodivergencias no son un impedimento para alcanzar grandes metas. Su ejemplo inspira a que, con apoyo, esfuerzo y determinación, las personas con TDAH, dislexia o cualquier diferencia cognitiva pueden superar obstáculos y cumplir sus sueños, dejando un mensaje de resiliencia y empoderamiento para todos.