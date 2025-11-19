Rosalía hace historia con ‘Lux’ tras dominar cinco listas de Billboard

Rosalía hizo historia al convertirse en la primera artista en lograr cinco debuts en el número uno de la lista Billboard en la edición del 22 de noviembre, impulsada por el éxito de su nuevo álbum ‘Lux’, que además ingresó en el cuarto lugar del ranking general Billboard 200.

Con este lanzamiento, la cantante catalana posicionó ‘Lux’ en el primer sitio de ‘Top Latin Albums’, ‘Top Latin Pop Albums’, ‘Classical Albums’, ‘Classical Crossover’ y ‘World Albums’ de Billboard, marcando un logro sin precedentes en la industria musical.

Aunque Rosalía ya había alcanzado el número uno en ‘Top Latin Pop Albums’ con ‘El Mal Querer’ (2018) y ‘Motomami’ (2022), es la primera vez que lidera simultáneamente los listados de ‘Top Latin Albums’, ‘Classical Albums’, ‘Classical Crossover’ y ‘World Albums’.

La fecha del listado, correspondiente al 22 de noviembre, coincide con la publicación oficial de Billboard, mientras que las cifras de consumo corresponden a la semana previa.

BILLBOARD

‘Lux’, un lanzamiento que redefine el alcance global de Rosalía

Con 'Lux', su cuarto álbum de estudio, debutó este lunes en el Top 10 de la lista Billboard 200, dedicada a los álbumes más vendidos de la semana, posicionándose en el número 4.

Es la primera vez que Rosalía alcanza un número tan alto en la lista de Billboard 200, tras acumular 46.000 unidades equivalentes a álbumes, una cifra que combina ventas, reproducciones en ‘streaming’ y descargas, de acuerdo con la revista Billboard.



Con 'Motomami' (2022) Rosalía entró por primera vez en esta lista alcanzando el número 33.



Por arriba de la cantante de 'Malamente' se encuentra en el puesto número 1 por sexta semana consecutiva 'Life of a Showgirl', de la estadounidense Taylor Swift; el número 2 lo ocupa 'I'm the Problem', de Morgan Wallen, mientras que el número 3 es para la banda sonora de la película surcoreana 'KPop Demon Hunters'.

BILLBOARD



Rosalía desveló 'Lux' el pasado 7 de noviembre. El proyecto de 18 canciones llegó después de tres años de espera.



El disco, que incluye canciones en 13 idiomas, fue aclamado por la crítica y obtuvo una puntuación de 98 sobre 100 en Metacritic, la plataforma que recopila y promedia reseñas de críticos profesionales, donde ya se le considera el mejor álbum de 2025.



Además, ha generado furor en redes sociales desde el lanzamiento de su primer sencillo, 'Berghain', que desató entre los fans una oleada de teorías y lecturas sobre posibles claves de su vida personal.

BILLBOARD

YC