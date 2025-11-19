Este miércoles Netflix, la plataforma de streaming con mayor alcance en el mundo lanza dos series y una película en el marco de su programación del mes de noviembre. Revisa las historias y elige de tu interés, prepara tu espacio y disfruta desde la comodidad de tu casa.

El misterio de la familia Carman. ESPECIAL/NETFLIX.

El misterio de la familia Carman

Es una serie documental que a partir de hoy está disponible en Netflix. En esta ocasión se trata de una documental sobre crímenes reales, en el que un joven rescatado en el mar enfrenta duras acusaciones: Haber asesinado a dos miembros de su adinerada familia de Nueva Inglaterra.

El encanto del champán. ESPECIAL/NETFLIX.

El encanto del champán

Es una película de comedia romántica que se estrena en Netflix. Una ejecutiva con una carrera prometedora viaja a Francia para cerrar la compra de una reconocida marca de champán antes de Navidad, pero todo cambia cuando se enamora de un encantador parisino que resulta ser el hijo del fundador. Con Minka Kelly, Tom Wozniczka, Thibault de Montalembert.

Envidiosa: Temporada 3. ESPECIAL/NETFLIX.

Envidiosa: Temporada 3

Es una serie argentina de comedia que lanza su tercera entrega en Netflix. Luego de reconciliarse con algunas inseguridades que la marcaron en el pasado, Vicky se encuentra en un momento de cambios y nuevos desafíos que le despiertan un mundo de posibilidades. Si bien su relación con Matías ya está más establecida, ese vínculo amoroso le exige enfrentarse a otros interrogantes: La vida en pareja, los celos, la maternidad y la oportunidad de afianzarse profesionalmente en un entorno competitivo. Lo que parecía una etapa llena de estabilidad, se transformará en un viaje de emociones y contradicciones donde Vicky deberá descubrir qué lugar tienen sus deseos sin perder el equilibrio. Con Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín.

