Jueves, 09 de Abril 2026

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Estos son todos los artistas que se presentarán en el Coachella 2026

Karol G, marcará un hito este fin de semana al convertirse en la primera artista latina en encabezar el Festival de Coachella

Por: Ámbar Orozco

El Coachella de 2026 se celebrará durante dos fines de semana del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril de 2026. SUN/ARCHIVO

El Coachella de 2026 se celebrará durante dos fines de semana del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril de 2026. SUN/ARCHIVO

El Festival de Coachella 2026 arrancará este próximo fin de semana y contará con el regreso de grandes estrellas musicales a sus escenarios, además de una experiencia inmersiva de arte creada por Radiohead

El encuentro —uno de los más importantes de la industria musical— se celebrará en el Empire Polo Club de Indio, California, durante dos fines de semana del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril de 2026, repitiendo las actuaciones de los mismos artistas.

La cantante colombiana, Karol G, marcará un hito este domingo al convertirse en la primera artista latina en encabezar el festival, tras haber participado previamente en la edición de 2022.

Por su parte, Sabrina Carpenter, regresará al escenario principal los viernes 10 y 17 de abril como headliner de cartel. El tercer cantante que encabeza los headliners es Justin Bieber, quien cerrará las jornadas de los sábados y protagonizará su regreso formal a los escenarios tras la cancelación de su gira 'Justice World Tour' en 2023.

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Rock y otras sorpresas en el Coachella 2026

Si bien los protagonistas de esta edición representan el pop, el rock estará a cargo de bandas como The Strokes, The xx y el "Padrino del Punk", Iggy Pop; también se contará con la presencia de Jack White, líder de The White Stripes, con una actuación de 45 minutos el sábado por la tarde.

Además, Coachella será el primer recinto en recibir su instalación audiovisual a gran escala 'Motion Picture House: Kid A Mnesia', una película compuesta por las obras de arte que Thom Yorke y el artista Stanley Donwood crearon durante la producción de los álbumes de Radiohead 'Kid A' y 'Amnesiac'.

Big Beat, reguetón y K-pop

Fatboy Slim, DJ pionero del big beat, ofrecerá una actuación de larga duración en la que repasará sus más de 40 años en la industria, mientras que también actuarán sus contemporáneos Groove Armada y Moby.

Si bien la presencia latina es limitada, actuarán los reguetoneros mexicanos Cachirula y Loojan, el pop rock de los colombianos Morat, el indie rock de los españoles Carolina Durante, el bedroom pop de Rusowsky, el funk de la brasileña Luísa Sonza y la cumbia de los salvadoreños Los Hermanos Flores.

A las latitudes latinoamericanas se une Creepy Nuts y Fujii Kaze de origen japonés; Taemin, quien hace debut como el primer solista de K-pop; y la banda global KATSEYE.

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Lista de TODOS los artistas que se presentarán en el Coachella 2026

Viernes 10 y 17 de abril

  • Sabrina Carpenter
  • The XX
  • Nine Inch Noize
  • Disclousure
  • Turnstile
  • Ethel Cain
  • Dijon
  • Teddy Swims
  • KATSEYE
  • Devo
  • Sexxy Red
  • Central Cee
  • Foster the People
  • Levity
  • Blood Orange
  • Moby
  • Marlon Hoffstadt
  • Lykke Li
  • Fakemink
  • Gordo
  • Creepy Nuts
  • Joyce Manor
  • BINI
  • Kettama
  • Groove Armada
  • Joost
  • HUGEL
  • CMAT
  • Salayyyter
  • Prospa
  • Hot Mulligan
  • Hamdi
  • Fleshwater
  • Max Styler
  • Wednesday
  • Dabeull
  • The Two Lips
  • Ninajirachi
  • Mac Dean x Luke Dean
  • Cachirula % Loojan
  • Jessica Branka
  • Chloé Caillet x Rossi
  • Arodes
  • NewDad
  • Carolina Durante
  • Flowerovlove
  • Febuary
  • Bob Baker Marionettes
  • Youna
  • Sahar Z

Sábado 11 y 18 de abril

Justin Bieber
The Strokes
Jack White (solo se presentará el sábado 11 de abril)
GIVEON
Addison Rae
Labirinth
SOMBR
David Byrne
Interpol
Alex G
Solomun
Swae Lee
Taemin
Pink Pantheress
Royel Otis
REZZ
Fujii Kaze
Adriataque
Davido
Boys Noize
Geese
rusowsky
YOUSUKE YUKIMATSU
Green Velvet
Luísa Sonza
ZULAN
Los Hermanos Flores
Bedouin
Ceremony
54 Ultra
Noga Erez
Ben Sterling
Blondshell
Lambrini Girls
Ecca Vandal
Mind Enterprises
Freak Slug
SOSA
Mahmut Orhan
Riordan
Die Spitz
WHATMORE
GENESI
Yaamagucci
 

Domingo 12 y 19 de abril

  • Karol G
  • Young Thug
  • Kaskade
  • BIGBANG
  • Laufey
  • Major Lazer
  • Iggy Pop
  • FKA Twigs
  • Wet Leg
  • Clipse
  • Subtronics
  • Little Simz
  • Mochakk
  • Duke Dumont
  • Worship
  • Armin van Buuren x Adam Beyer
  • Holly Humberstone
  • Gigi Perez
  • The Rapture
  • Sucidal Tendencies
  • BUNT
  • French Police
  • Black Flag
  • Oklou
  • Röyskopp
  • The Chats
  • DRAIN
  • Model/Actriz
  • COBRAH
  • Los Retros
  • WhoMadeWho
  • Jane Remover
  • ROZ
  • Glitterer
  • Carlita x Josh Baker
  • MËSTIZA
  • &friends
  • AZZECCA
  • LE YORA
  • Samia
  • Tomora

Con información de EFE y Vogue

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