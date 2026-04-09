El Festival de Coachella 2026 arrancará este próximo fin de semana y contará con el regreso de grandes estrellas musicales a sus escenarios, además de una experiencia inmersiva de arte creada por RadioheadEl encuentro —uno de los más importantes de la industria musical— se celebrará en el Empire Polo Club de Indio, California, durante dos fines de semana del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril de 2026, repitiendo las actuaciones de los mismos artistas.La cantante colombiana, Karol G, marcará un hito este domingo al convertirse en la primera artista latina en encabezar el festival, tras haber participado previamente en la edición de 2022.Por su parte, Sabrina Carpenter, regresará al escenario principal los viernes 10 y 17 de abril como headliner de cartel. El tercer cantante que encabeza los headliners es Justin Bieber, quien cerrará las jornadas de los sábados y protagonizará su regreso formal a los escenarios tras la cancelación de su gira 'Justice World Tour' en 2023.Si bien los protagonistas de esta edición representan el pop, el rock estará a cargo de bandas como The Strokes, The xx y el "Padrino del Punk", Iggy Pop; también se contará con la presencia de Jack White, líder de The White Stripes, con una actuación de 45 minutos el sábado por la tarde.Además, Coachella será el primer recinto en recibir su instalación audiovisual a gran escala 'Motion Picture House: Kid A Mnesia', una película compuesta por las obras de arte que Thom Yorke y el artista Stanley Donwood crearon durante la producción de los álbumes de Radiohead 'Kid A' y 'Amnesiac'.Fatboy Slim, DJ pionero del big beat, ofrecerá una actuación de larga duración en la que repasará sus más de 40 años en la industria, mientras que también actuarán sus contemporáneos Groove Armada y Moby.Si bien la presencia latina es limitada, actuarán los reguetoneros mexicanos Cachirula y Loojan, el pop rock de los colombianos Morat, el indie rock de los españoles Carolina Durante, el bedroom pop de Rusowsky, el funk de la brasileña Luísa Sonza y la cumbia de los salvadoreños Los Hermanos Flores.A las latitudes latinoamericanas se une Creepy Nuts y Fujii Kaze de origen japonés; Taemin, quien hace debut como el primer solista de K-pop; y la banda global KATSEYE.Viernes 10 y 17 de abrilSábado 11 y 18 de abrilJustin Bieber The Strokes Jack White (solo se presentará el sábado 11 de abril) GIVEON Addison Rae Labirinth SOMBR David Byrne Interpol Alex G Solomun Swae Lee Taemin Pink Pantheress Royel Otis REZZ Fujii Kaze Adriataque Davido Boys Noize Geese rusowsky YOUSUKE YUKIMATSU Green Velvet Luísa Sonza ZULAN Los Hermanos Flores Bedouin Ceremony 54 Ultra Noga Erez Ben Sterling Blondshell Lambrini Girls Ecca Vandal Mind Enterprises Freak Slug SOSA Mahmut Orhan Riordan Die Spitz WHATMORE GENESI Yaamagucci Domingo 12 y 19 de abrilCon información de EFE y Vogue*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO