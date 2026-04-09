El Festival de Coachella 2026 arrancará este próximo fin de semana y contará con el regreso de grandes estrellas musicales a sus escenarios, además de una experiencia inmersiva de arte creada por Radiohead

El encuentro —uno de los más importantes de la industria musical— se celebrará en el Empire Polo Club de Indio, California, durante dos fines de semana del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril de 2026, repitiendo las actuaciones de los mismos artistas.

La cantante colombiana, Karol G, marcará un hito este domingo al convertirse en la primera artista latina en encabezar el festival, tras haber participado previamente en la edición de 2022.

Por su parte, Sabrina Carpenter, regresará al escenario principal los viernes 10 y 17 de abril como headliner de cartel. El tercer cantante que encabeza los headliners es Justin Bieber, quien cerrará las jornadas de los sábados y protagonizará su regreso formal a los escenarios tras la cancelación de su gira 'Justice World Tour' en 2023.

Rock y otras sorpresas en el Coachella 2026

Si bien los protagonistas de esta edición representan el pop, el rock estará a cargo de bandas como The Strokes, The xx y el "Padrino del Punk", Iggy Pop; también se contará con la presencia de Jack White, líder de The White Stripes, con una actuación de 45 minutos el sábado por la tarde.

Además, Coachella será el primer recinto en recibir su instalación audiovisual a gran escala 'Motion Picture House: Kid A Mnesia', una película compuesta por las obras de arte que Thom Yorke y el artista Stanley Donwood crearon durante la producción de los álbumes de Radiohead 'Kid A' y 'Amnesiac'.

Big Beat, reguetón y K-pop

Fatboy Slim, DJ pionero del big beat, ofrecerá una actuación de larga duración en la que repasará sus más de 40 años en la industria, mientras que también actuarán sus contemporáneos Groove Armada y Moby.

Si bien la presencia latina es limitada, actuarán los reguetoneros mexicanos Cachirula y Loojan, el pop rock de los colombianos Morat, el indie rock de los españoles Carolina Durante, el bedroom pop de Rusowsky, el funk de la brasileña Luísa Sonza y la cumbia de los salvadoreños Los Hermanos Flores.

A las latitudes latinoamericanas se une Creepy Nuts y Fujii Kaze de origen japonés; Taemin, quien hace debut como el primer solista de K-pop; y la banda global KATSEYE.

Lista de TODOS los artistas que se presentarán en el Coachella 2026

Viernes 10 y 17 de abril

Sabrina Carpenter

The XX

Nine Inch Noize

Disclousure

Turnstile

Ethel Cain

Dijon

Teddy Swims

KATSEYE

Devo

Sexxy Red

Central Cee

Foster the People

Levity

Blood Orange

Moby

Marlon Hoffstadt

Lykke Li

Fakemink

Gordo

Creepy Nuts

Joyce Manor

BINI

Kettama

Groove Armada

Joost

HUGEL

CMAT

Salayyyter

Prospa

Hot Mulligan

Hamdi

Fleshwater

Max Styler

Wednesday

Dabeull

The Two Lips

Ninajirachi

Mac Dean x Luke Dean

Cachirula % Loojan

Jessica Branka

Chloé Caillet x Rossi

Arodes

NewDad

Carolina Durante

Flowerovlove

Febuary

Bob Baker Marionettes

Youna

Sahar Z

Sábado 11 y 18 de abril

Justin Bieber

The Strokes

Jack White (solo se presentará el sábado 11 de abril)

GIVEON

Addison Rae

Labirinth

SOMBR

David Byrne

Interpol

Alex G

Solomun

Swae Lee

Taemin

Pink Pantheress

Royel Otis

REZZ

Fujii Kaze

Adriataque

Davido

Boys Noize

Geese

rusowsky

YOUSUKE YUKIMATSU

Green Velvet

Luísa Sonza

ZULAN

Los Hermanos Flores

Bedouin

Ceremony

54 Ultra

Noga Erez

Ben Sterling

Blondshell

Lambrini Girls

Ecca Vandal

Mind Enterprises

Freak Slug

SOSA

Mahmut Orhan

Riordan

Die Spitz

WHATMORE

GENESI

Yaamagucci



Domingo 12 y 19 de abril

Karol G

Young Thug

Kaskade

BIGBANG

Laufey

Major Lazer

Iggy Pop

FKA Twigs

Wet Leg

Clipse

Subtronics

Little Simz

Mochakk

Duke Dumont

Worship

Armin van Buuren x Adam Beyer

Holly Humberstone

Gigi Perez

The Rapture

Sucidal Tendencies

BUNT

French Police

Black Flag

Oklou

Röyskopp

The Chats

DRAIN

Model/Actriz

COBRAH

Los Retros

WhoMadeWho

Jane Remover

ROZ

Glitterer

Carlita x Josh Baker

MËSTIZA

&friends

AZZECCA

LE YORA

Samia

Tomora

Con información de EFE y Vogue

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