Prime Video continúa apostando por contenido original para agregar a su gran catálogo, pues del 9 al 15 de marzo llegan películas y series que no te puedes perder como es el caso de la versión mexicana de “The Office”.

El próximo 13 de marzo llega “La Oficina”, la nueva serie que retoma el famoso formato de comedia creado por BBC Studios, en su estilo de falso documental en un ambiente laboral muy cercano para el público en México.

La trama se sitúa en la oficina regional de Jabones Olimpo, ubicada en Aguascalientes, donde un grupo de empleados lidia con los desafíos y situaciones cotidianas de trabajar en una empresa familiar, al frente del equipo está Jerónimo Ponce III, un gerente que heredó el cargo sin contar con la preparación necesaria, lo que convierte el día a día laboral en una cadena de momentos incómodos, absurdos y muy familiares para cualquiera que haya trabajado en oficina .

La serie está dirigida y producida por Gaz Alazraki, con Marcos Bucay como showrunner, y cuenta con Fernando Bonilla al frente del elenco.

Mientras que el miércoles 11 de marzo Prime Video alista el estreno de “Scarpetta: Médico Forense" una serie encabezada por Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis.

La historia se desarrolla a través de dos líneas temporales que se entrelazan: el presente de la doctora forense y episodios determinantes de su trayectoria durante la década de los noventa, este recurso narrativo permite mostrar cómo sucesos del pasado influyen directamente en los casos que enfrenta en la actualidad.

A lo largo de la trama, eventos ocurridos décadas atrás resurgen y se conectan con la investigación de un asesinato que amenaza no solo la carrera profesional de la doctora, sino también su vida personal.

Estrenos de la semana en Prime Video

11 de marzo- Scarpetta (temporada 1).

12 de marzo- Amor fuera de tiempo.

13 de marzo- La Oficina (temporada 1).

14 de marzo- Shelby Oaks.

