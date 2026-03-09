Bryan Cranston no murió, así surgió el falso rumor sobre su deceso

En las últimas horas, una publicación difundida en redes sociales provocó confusión entre seguidores del actor Bryan Cranston, luego de que muchos interpretaran erróneamente que había fallecido. Sin embargo, la información resultó ser únicamente un rumor.

La confusión surgió principalmente en Facebook, donde comenzó a circular una imagen que mostraba la silueta del actor entre nubes y palomas blancas, un diseño que algunos usuarios interpretaron como un mensaje de despedida. A partir de ese momento, varios seguidores empezaron a compartir la publicación acompañada de mensajes de tristeza y sorpresa, convencidos de que el actor había muerto.

Posteriormente se aclaró que la imagen en realidad celebraba el cumpleaños número 70 del actor. El estilo del diseño generó la confusión inicial, ya que algunos pensaron que se trataba de un anuncio luctuoso. Tras la aclaración, los seguidores manifestaron alivio al saber que el actor se encontraba bien.

El mensaje de Frankie Muniz para Bryan Cranston

Con motivo del cumpleaños del actor, Frankie Muniz, quien interpretó a su hijo en Malcolm el de en medio, compartió en redes sociales un mensaje de felicitación en el que expresó su admiración y cariño hacia su antiguo compañero de reparto.

“Feliz cumpleaños 70 al increíble Bryan Cranston. Eres la persona a la que más admiro en Hollywood y tengo la suerte de haber podido interpretar a tu hijo”.

Aunque para muchos espectadores sigue siendo recordado como el particular padre de familia en Malcolm el de en medio, el actor alcanzó reconocimiento internacional por su papel como Walter White en la serie Breaking Bad.

En esta producción, creada por Vince Gilligan, Cranston interpretó a un profesor de química que, tras recibir un diagnóstico de cáncer, decide fabricar metanfetaminas. A lo largo de la historia, el personaje evoluciona hasta convertirse en uno de los villanos más complejos de la televisión.

Su actuación le permitió obtener cuatro premios Premios Emmy como Mejor Actor en una serie dramática, lo que consolidó su reputación como uno de los intérpretes más destacados del medio televisivo.

