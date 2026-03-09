La creadora de contenido Evelyn Villa, originaria de Toluca, denunció públicamente haber sido víctima de un violento robo dentro de su propia vivienda. La joven compartió un video en redes sociales donde explicó lo sucedido y mostró imágenes captadas por las cámaras de seguridad de su casa, en las que se observa el momento en que varios hombres ingresan al inmueble para someterla y sustraer dinero y joyas.

Tras la publicación del material, el caso generó numerosas reacciones entre usuarios de internet. Muchas personas difundieron el video para dar mayor visibilidad a la denuncia y solicitar que las autoridades investiguen lo ocurrido. El hecho también reavivó la conversación sobre la inseguridad en viviendas particulares y sobre el papel de las cámaras de vigilancia como evidencia en casos delictivos.

En el video que se volvió viral, Evelyn aparece frente a la cámara con lesiones visibles en el rostro mientras relata los hechos. Al mismo tiempo, se incluyen fragmentos de las grabaciones obtenidas por el sistema de seguridad de la vivienda, donde se aprecia cómo los sujetos ingresan al domicilio y comienzan a controlarla.

Las imágenes muestran que, mientras la mantenían bajo amenazas, los agresores revisaron diferentes espacios de la casa en busca de objetos de valor. Según el testimonio de la joven, los individuos lograron llevarse ahorros, joyas y diversas pertenencias antes de abandonar el lugar.

Además del robo, Evelyn señaló que durante el ataque fue víctima de agresiones físicas y de abuso. De acuerdo con su relato, los atacantes la tocaron en partes íntimas mientras permanecía sometida.

La creadora de contenido explicó que decidió hacer público el material con el objetivo de evidenciar lo sucedido y solicitar ayuda para identificar a los responsables. Su testimonio también pone de relieve una situación que enfrentan numerosas víctimas de delitos en México: recurrir a las redes sociales para denunciar hechos de violencia y buscar apoyo cuando se sienten vulnerables ante este tipo de situaciones.

