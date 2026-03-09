Lunes, 09 de Marzo 2026

Los estrenos imperdibles de Netflix del 9 al 15 de marzo

Netflix busca ampliar su oferta de entretenimiento para quienes disfrutan de las maratones de series y películas desde casa

La plataforma de streaming continúa apostando por contenidos diversos que buscan captar la atención de públicos de distintas edades. PEXELS

Entre drama, comedia, terror, romance y más, Netflix se abre paso durante la segunda semana de marzo como una de las propuestas de streaming más completas y variadas del momento, ideal para pasar tardes y noches de maratón acompañado de familiares, amigos o pareja.

Iniciando el mes de la mejor manera, la plataforma de películas, series, documentales y otros contenidos audiovisuales regresa con nuevas propuestas diseñadas para atraer a todo tipo de público. Desde los más pequeños hasta los adultos, esta semana nadie se quedará sin algo que ver.

Así que si eres amante de las noches de película o simplemente estás buscando algo para combatir el aburrimiento, a continuación te compartimos todo lo nuevo que llega esta semana a Netflix.

¿Qué ver en Netflix?

Esa noche

El próximo viernes 13 de marzo llega la serie Esa noche, una historia basada en la novela de Gillian McAllister que sigue a tres hermanas originarias de República Dominicana que se ven involucradas en un accidente catastrófico. Para evitar ir a la cárcel deciden encubrir lo ocurrido, pero esta decisión desencadena una cadena de mentiras, secretos y tensiones que pondrán en riesgo su relación familiar.

NETFLIX 
Un destino en Corea

La trama sigue a una joven india que decide comenzar una nueva vida en Corea del Sur, enfrentándose a la soledad, el choque cultural y una realidad mucho más competitiva de lo que imaginaba al ver series coreanas. Durante su proceso de adaptación tendrá que lidiar con las dificultades de dejar su hogar y construir una vida en un país completamente diferente. La película estará disponible el jueves 12 de marzo en la plataforma.

 NETFLIX
Todos los estrenos de Netflix del 9 al 14 de marzo

9 de marzo

  • Plaza Sésamo: Volumen 2 (Serie)

10 de marzo

  • One Piece: Temporada 2 (Serie)

11 de marzo

  • El hombre en el castillo: Temporadas 1 a 4 (Serie)
  • La edad del amor (Reality show)
  • Hermanos rebeldes: Temporadas 1 a 9 (Serie)
  • Louis Theroux: Dentro de la machosfera (Película documental)
  • Love is Blind: El reencuentro (Reality show)

12 de marzo

  • Un lugar para soñar: Temporada 7 (Serie)
  • Love is Blind: Suecia (Reality show)
  • Un destino en Corea (Película)

13 de marzo

  • Esa noche (Serie)
  • 27 bodas (Película)
  • Guasón 2: Folie à Deux (Película)
  • La decisión más difícil (Película)
  • Seducción fatal: Temporada 3 (Serie)
  • Dinastía: Los Murdoch (Serie documental)

14 de marzo

  • Como si fuera cierto (Película)

