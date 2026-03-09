Entre drama, comedia, terror, romance y más, Netflix se abre paso durante la segunda semana de marzo como una de las propuestas de streaming más completas y variadas del momento, ideal para pasar tardes y noches de maratón acompañado de familiares, amigos o pareja.Iniciando el mes de la mejor manera, la plataforma de películas, series, documentales y otros contenidos audiovisuales regresa con nuevas propuestas diseñadas para atraer a todo tipo de público. Desde los más pequeños hasta los adultos, esta semana nadie se quedará sin algo que ver.Así que si eres amante de las noches de película o simplemente estás buscando algo para combatir el aburrimiento, a continuación te compartimos todo lo nuevo que llega esta semana a Netflix.El próximo viernes 13 de marzo llega la serie Esa noche, una historia basada en la novela de Gillian McAllister que sigue a tres hermanas originarias de República Dominicana que se ven involucradas en un accidente catastrófico. Para evitar ir a la cárcel deciden encubrir lo ocurrido, pero esta decisión desencadena una cadena de mentiras, secretos y tensiones que pondrán en riesgo su relación familiar.La trama sigue a una joven india que decide comenzar una nueva vida en Corea del Sur, enfrentándose a la soledad, el choque cultural y una realidad mucho más competitiva de lo que imaginaba al ver series coreanas. Durante su proceso de adaptación tendrá que lidiar con las dificultades de dejar su hogar y construir una vida en un país completamente diferente. La película estará disponible el jueves 12 de marzo en la plataforma.9 de marzo10 de marzo11 de marzo12 de marzo13 de marzo14 de marzo* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP