Esta semana HBO Max llega literalmente con lo mejor del cine, pues del 9 al 15 de marzo de 2026 se estrenarán en el gran catálogo del streaming películas para todos los gustos, sin embargo, el gran estelar de estos días se lo llevará la ceremonia del los Premios Oscar 2026 que se celebrará más tarde de lo habitual este año.

La gran cita del cine mundial tendrá lugar el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde la industria cinematográfica se reunirá para reconocer a lo mejor del séptimo arte y será HBO Max quien transmita la ceremonia.

Esta edición llegará con algunas novedades importantes, entre ellas destaca la incorporación de una nueva categoría: mejor dirección de casting, algo que la Academia no añadía desde hace 25 años.

CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica

Por otro lado el próximo 13 de marzo llega “El planeta de los simios: La guerra”, la cual marcó el cierre de la exitosa trilogía moderna de la saga con la mejor recepción crítica de sus tres entregas, el filme alcanzó un 94 por ciento de aprobación en el portal Rotten Tomatoes, además de recaudar cerca de 490 millones de dólares en taquilla mundial, consolidando el éxito comercial de la franquicia.

Lee también: Lenny Kravitz trae a Guadalajara su Blue Electric Light

La historia retoma los acontecimientos dos años después de la película anterior y muestra a César y su comunidad de simios enfrentando una nueva y devastadora amenaza: un ejército humano comandado por The Colonel, un líder militar implacable decidido a acabar con ellos.

Tras sufrir pérdidas devastadoras, César se ve obligado a confrontar su lado más oscuro y emprende una misión cargada de simbolismo para vengar a su especie. Su travesía lo conduce inevitablemente a un enfrentamiento directo con el Coronel.

El choque entre ambos se convierte en una batalla decisiva, cuyo resultado definirá no solo el destino de humanos y simios, sino también el futuro del planeta.

Estrenos de la semana en HBO Max

11 de marzo- La cumbre escarlata.

13 de marzo- El planeta de los simios: La guerra.

13 de marzo- Los tipos malos 2.

15 de marzo- Oscars 2026.

Nuevos episodios de la semana en HBO Max

Como agua para chocolate (temporada 2).

Industry (temporada 4).

Doña Beja.

La promesa.

El chico de oro.

Mentes Extraordinarias .

The Pitt.

Georgie y Mandy: Su primer matrimonio.

Primal (temporada 3).

Aurgi: Secretos de familia.

Cállate y mira esto.

El maravillosamente extraño mundo de Gumball.

CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA