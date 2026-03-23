Alístate para una semana llena de emociones, pues de 23 al 29 de marzo de este 2026, Prime Video trae para ti una programación de primera que no te puedes perder, desde pelis de terror que llegan al gran catálogo del streaming directo de la pantalla grande, hasta series religiosas ideales para ver en estas próximas vacaciones de Semana Santa y Pascua.

El próximo 28 de marzo, llega a Prime Video “Parano- IA” que se estrenó en cines en 2024, una cinta de terror ambientada en la tecnología actual donde en medio del auge de la inteligencia artificial y su papel en el futuro, presenta la historia de Curtis y su familia, quienes son elegidos para probar un innovador dispositivo doméstico: Aia, un asistente digital diseñado para integrarse por completo en la vida familiar.

Tras su instalación —con sensores, cámaras y una unidad central distribuidos por toda la casa—, Aia demuestra ser mucho más que una simple herramienta. Observa, aprende y se adapta a las rutinas y emociones de cada miembro, anticipándose incluso a sus deseos, sin embargo, en su afán por cumplir su propósito y garantizar el bienestar de su nueva familia, la tecnología comienza a cruzar límites… dispuesta a hacer lo que sea necesario para mantenerlos felices.

Mientras que el próximo 27 de marzo llega a Prime Video la segunda temporada de “La casa de David”, ideal para disfrutar esta Semana Santa.

Un año después de su primera entrega, regresa “La casa de David", una serie bíblica que retoma la historia de David, un pastor relegado que es elegido para convertirse en rey tras la caída del poderoso Saúl, vencido por su propio orgullo, aunque en lo técnico podría dar más de sí, su propuesta es ambiciosa y se presenta como una opción muy atractiva, especialmente para quienes disfrutan de producciones como Los elegidos.

Estrenos de la semana en Prime Video

25 de marzo- Lindas y letales.

27 de marzo- La casa de David (temporada 2).

28 de marzo- Parano- IA.

ESPECIAL/ Prime Video Latinoamérica

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