Super Mario Galaxy tendrá cajita feliz en McDonald's: Fecha y figuras coleccionables

McDonald's ha comenzado a delinear su próxima estrategia promocional en torno al universo de Super Mario, con una colección especial de Cajita Feliz inspirada en Super Mario Galaxy: La Película. La iniciativa coincide con el inminente estreno del filme en cines y apunta a capitalizar el entusiasmo global por la franquicia.

Aunque el anuncio inicial no detalló los territorios participantes, nuevas señales desde Latinoamérica sugieren que la campaña se expandirá progresivamente. En particular, la filial de la compañía en Perú publicó recientemente un adelanto en redes sociales que apunta al 24 de marzo como fecha clave para el arranque de la promoción en ese país.

El mensaje, acompañado de una imagen con temática espacial, deja entrever la llegada de los productos relacionados con la cinta. Este calendario coincide con el despliegue escalonado que la cadena ha seguido en otros mercados: mientras Brasil ya cuenta con la colección disponible, en Estados Unidos su lanzamiento está previsto para el 26 de marzo.

X/ @McDonaldsMexico.

En este contexto, todo indica que México formaría parte de la siguiente oleada de países en recibir la promoción, posiblemente en fechas cercanas a las mencionadas . Reportes de cuentas especializadas en coleccionables y artículos promocionales señalan que el país podría integrarse a la campaña también el 24 de marzo, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial por parte de la empresa.

En cuanto al contenido de la colección, materiales promocionales difundidos en plataformas como TikTok anticipan un set de hasta 12 figuras basadas en personajes icónicos del universo de Nintendo, incluyendo variantes de Mario, Luigi, Peach, Yoshi y antagonistas como Bowser. Sin embargo, no se descarta que la disponibilidad varíe por región; en el caso mexicano, se especula que el número de juguetes podría reducirse a 10.

Por ahora, la expectativa crece entre los seguidores, a la espera de que McDonald's confirme oficialmente los detalles de la llegada de esta colaboración a México.

@mcdonalds power up w the new Super Mario Galaxy Movie Happy Meal on 3.26 and see the @The Super Mario Galaxy Movie ♬ original sound - McDonald’s

SV