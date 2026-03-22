Entre sol y bicicletas, Caloncho comparte su nuevo disco con Guadalajara

Entre bicicletas, patines y paseos familiares, la música apareció como una sorpresa al pie de La Minerva, donde el cantautor tapatío Caloncho ofreció un mini concierto al aire libre que reunió a decenas de personas en un ambiente relajado y cercano, más parecido a una reunión entre amigos que a un espectáculo formal.

Desde temprano, curiosos y seguidores comenzaron a rodear el pequeño escenario improvisado. Algunos escuchaban con la bicicleta recargada a un costado; otros llegaron en familia, con niñas y niños que jugaban mientras sonaban las canciones, y varios asistentes compartían el momento acompañados de sus perros. El tránsito habitual de la jornada dominical se convirtió, por casi media hora, en un espacio musical donde el artista interpretó algunos de sus temas más conocidos y presentó canciones de su más reciente álbum, Vivo En El Tiempo.

EL INFORMADOR / H. Navarro

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El propio músico reconoció el carácter especial del encuentro. “Es un día muy bonito, muy especial. Creo que acudir a la Vía Recreactiva siempre es un buen plan, hay bici, sol, paz, movilidad y ponerle música completa un día hermoso”, expresó en entrevista con El INFORMADOR.

El concierto breve funcionó como punto de partida para una experiencia distinta. Tras la presentación, tanto el cantante como decenas de asistentes tomaron sus bicicletas y pedalearon juntos rumbo al C3 Stage, en una caravana espontánea que mezcló convivencia y música. Ahí continuó la actividad con una listening party del nuevo material discográfico: el álbum sonó a todo volumen mientras, canción por canción, el artista compartía el contexto creativo detrás de cada tema.

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El lanzamiento representa un momento significativo dentro de su trayectoria. “Estoy muy satisfecho, es un chorro de trabajo poder hacer un disco, muy satisfecho de poderlo ya publicar, me siento pleno y realizado”, comentó sobre el proceso que culminó con Vivo En El Tiempo. La cercanía con el público marcó también el tono de la jornada, algo que el músico destacó con gratitud. “Es un privilegio poder compartirlo con la gente y agradezco a la gente de venir a verlo”.

La convivencia no terminó ahí. Más tarde, seguidores y artista volvieron a encontrarse en Jamaica Records, donde el cantante conversó con fans, firmó autógrafos y se tomó fotografías.

Caloncho se presentará el 14 de mayo en el Auditorio Telmex.

MF