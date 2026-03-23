A través de un comunicado de la compañía OnlyFans se comunicó esta mañana que Leonid Radvinsky, propietario de la plataforma, perdió la vida a los 43 años de edad. Así lo anunció el comunicado remitido a medios:

"Estamos profundamente entristecidos de anunciar la muerte de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz".

Radvinsky fue un empresario nacido en Ucrania, pero criado en Chicago, Estados Unidos. Estudió Economía en la Universidad Northwestern de Illinois. En 2018 adquirió a Fenix International, matriz de OnlyFans, la cual pertenecía entonces a los británicos Guy Stokely y Tim Stokely, fundadores de la plataforma dos años atrás, y desde entonces se mantuvo como director y accionista mayoritario.

Además de su actividad empresarial en la plataforma de suscripciones para acceso a contenidos, Radvinsky fue inversor en diversas compañías y apoyó proyectos filantrópicos a nivel global.

No obstante, el éxito de la plataforma no ha estado exento de controversias, luego de que se ha convertido en uno de los mayores éxitos tecnológicos del Reino Unido con una importante generación de beneficios económicos procedentes de Estados Unidos. El modelo de la aplicación funciona de la siguiente manera: la plataforma permite a creadores de contenido ofrecer sus medios directamente a los usuarios, quedándose con el 20% de los ingresos.

La compañía, que no hace aclaración del tipo de contenido que ofrece cada creador, ha sido popularmente relacionada con el contenido para adultos, aunque también tiene cuentas de artistas y músicos.

Tan solo el año pasado, OnlyFans repartió dividendos cerca de los 701 millones de dólares. Otro dato para mostrar el éxito de la empresa sería que, de acuerdo con el Financial Times, la compañía ha distribuido más de 25 mil millones de dólares a los creadores de contenido. Por otro lado, en su último ejercicio fiscal, la plataforma registró ingresos por valor de 7 mil 200 millones de dólares, procedentes de los pagos de sus usuarios a los creadores.

¿De qué murió Leonid Radvinsky?

De acuerdo con el comunicado, el dueño de OnlyFans habría perdido la vida en paz, luego de una "larga batalla contra el cáncer". Radvinsky habría tomado tratamiento combativo de un tipo de enfermedad que no fue especificada públicamente por la compañía o por sus allegados hasta el momento.

Con información de EFE

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OB