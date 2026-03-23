Aquellos que disfrutan el cine europeo la película italiana La Grazia: La belleza de la duda es ideal para ver en la pantalla grande.

La Grazia: La belleza de la duda. ESPECIAL/MUBI.

El drama de ficción se desarrolla en los últimos seis meses del mandato presidencial italiano de Mariano De Santis.

El gobierno de Mariano De Santis como presidente de Italia llega a su fin y se ve obligado a tomar desgarradoras decisiones políticas y personales.

La Grazia: La belleza de la duda. ESPECIAL/MUBI.

Entre dilemas morales, deberá enfrentarse a su propia conciencia y buscar consejo en sus seres más cercanos, entre ellos Dorotea, su confidente e hija.

La Grazia: La belleza de la duda. ESPECIAL/MUBI.

En esta etapa, este jurista católico enfrenta un conflicto potente: ¿debe o no debe firmar una ley que aprueba la eutanasia? Al mismo tiempo, llegan a su escritorio dos solicitudes para absolver a dos presuntos asesinos

La Grazia: La belleza de la duda se estrenó mundialmente en el Festival de Venecia. Mientras que el actor Toni Servillo ganó la Copa Volpi de la Biennale di Venezia por su finísima interpretación en este largometraje.

La Grazia: La belleza de la duda

(La Grazia)

De Paolo Sorrentino.

Con Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque, Massimo Venturiello, Milvia Marigliano.

Italia, 2025.

XM