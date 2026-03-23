Luego del lanzamiento de FREE SPIRITS que se encuentra disponible desde la semana pasada en las plataformas de streaming de música, el día de hoy CA7RIEL & Paco Amoroso anunciaron que se presentarán en el Auditorio Telmex de Zapopan el próximo domingo 2 de agosto para presentar ante el público tapatío su nuevo proyecto.

El dúo argentino agendó una extensa serie de conciertos por Latinoamérica, Norteamérica, Reino Unido y Europa; en México anunciaron seis fechas entre las que, además de la del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), se encuentran Monterrey, Querétaro, Ciudad de México, Puebla y Mérida.

A nivel internacional, la gira promovida por Live Nation llevará a CA7RIEL & Paco Amoroso a recintos emblemáticos como Red Rocks Amphitheatre, Radio City Music Hall, The Greek Theatre en Los Ángeles, O2 Academy Brixton en Londres y Movistar Arena en Madrid.

En FREE SPIRITS, CA7RIEL & Paco Amoroso condensan algunas de sus búsquedas estéticas que los pusieron al centro de la industria musical y que les consiguieron el Grammy Internacional por su EP PAPOTA. El nuevo álbum muestra el despliegue musical compuesto por una mezcla de trap, rock, pop y ritmos latinos, con lírica humorística y paródica, y con alguno que otro beat electrónico. De acuerdo con el comunicado compartido por OCESA, se espera que la música sea acompañada con un show de vanguardia durante los conciertos.

Fechas de venta de boletos

Para México, las entradas estarán disponibles a través de distintas preventas. Apunta en la agenda las siguientes:

Venta Beyond: 24 de Marzo 9:00 horas

Preventa Priority: 25 de Marzo 9:00 horas

Venta a Fans: 25 de Marzo 10:00 horas

Preventa Banamex: 26 de Marzo 11:00 horas

Venta General: 27 de Marzo 11:00 horas

En las fechas de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, la boletera será Ticketmaster. Mientras que en Querétaro, Puebla y Mérida, la boletera será Eticket.

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OB