Prime Video: Conoce los estrenos del 3 al 9 de noviembre

El día de hoy llega a Prime Video uno de los principales estrenos agendados para noviembre. La plataforma de streaming de Amazon, para el onceavo mes del año, tiene preparado diversos contenidos para estas cuatro semanas que sirven de ante sala rumbo al último mes del año.

Este lunes 3 de noviembre llega "Encantado de no conocerte". Serie de Corea del Sur que cuenta con la dirección de Kim Ga-Ram, para un guion de Jung Yeo-rang en el que participan Lee Jung-jae, Ji-Yeon Lim, Kim Ji-hoon, Choi Gwi-hwa, Oh Yeon-seo, Na Young-hee y otros actores y actrices surcoreanos.

Con tonalidades de comedia y romance, esta serie de 16 episodios narra la historia de Wi Jeong-sin, una periodista política que se ve obligada a cubrir el mundo del espectáculo. Esto le permite conocer a Lim Hyeon-jun, un actor en decadencia, que habrá de cambiar el rumbo de su vida. Entre el caos de los bastidores, nuevos comienzos y sorpresas renovadoras, la pregunta del romance comenzará a circular el ambiente improbable, divertido y lleno de química.

El rostro reconocido del protagonista es porque fue el restro de la aclamada serie de Netflix El juego del calamar. No te lo puedes perder.

Calendario de la NBA

Recuerda que con tu suscripción a Prime Video tienes acceso a varios juegos de la NBA. En esta semana podrás disfrutar los siguientes:

Lunes 3 de noviembre, 21:30 Clippers vs. Lakers

Martes 4 de noviembre, 19:00 Hawks vs. Magic

Martes 4 de noviembre, 22:00 Clippers vs. Thunder

Viernes 7 de noviembre, 18:30 Spurs vs. Rockets

Viernes 7 de noviembre, 21:00 Nuggets vs. Warriors

Domingo 9 de noviembre, 17:00 Magic vs. Celtics

Domingo 9 de noviembre, 19:30 Warriors vs. Pacers

¿Cuánto cuesta Prime Video?

El costo de Amazon Prime Video es de $99 pesos mexicanos al mes con anuncios, o $149 pesos mexicanos al mes sin anuncios, como parte de la membresía de Amazon Prime. Puedes obtener una prueba gratuita de 30 días.

OB