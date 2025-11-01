Prime Video: Conoce todos los estrenos en noviembre de 2025

Noviembre viene cargado de estrenos para todos los suscriptores de Prime Video. La plataforma de streaming de Amazon pretende complacer todos los gustos, desde los amantes del terror hasta los que disfrutan de la comedia, pasando por algunos romances inesperados. Para el onceavo mes del año, la Prime Video apuesta por un coctel de contenidos variados que satisfagan a todos los espectadores.

En este mes se estrenará "31 Minutos: Calurosa Navidad" luego del éxito increíble que ha tenido la sesión del programa de televisión en el formato Tiny Desk de NPR Music, podremos disfrutar de la última película del icónico programa de televisión chileno.

A continuación la lista completa de estrenos

Todos los estrenos de Prime Video en noviembre de 2025

Dime tu nombre - 1 de noviembre

Encantado de no conocerte - 3 de noviembre

Maxton Hall: Un mundo entre nosotros - 7 de noviembre

La Batifamilia - 10 de noviembre

Un día fuera de control - 12 de noviembre

Malicia - 14 de noviembre

The mighty nein - 19 de noviembre

31 Minutos: Calurosa Navidad - 21 de noviembre

Asiento mortal - 26 de noviembre

¡Armados! - 28 de noviembre

Como puedes ver, noviembre llega a Prime Video con una diversidad de contenidos que pretenden cumplir con las necesidades de todos los hogares.

Recuerda que, además de las series y películas, con tu suscripción a Prime Video tienes la oportunidad de disfrutar algunos partidos de la NBA que en este momento se encuentra en la Temporada Regular y de todos los partidos de local de los equipos varonil y femenil de las Chivas; especialmente ahora que se acerca la fase final de ambas competencias.

