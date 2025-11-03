Noviembre llega a Netflix con lo mejor del cine y la televisión, ya que durante la primera semana del mes la plataforma estrenará algunos de los contenidos más esperados del año que no te puedes perder.

Tras llenar su catálogo durante la temporada spooky, Netflix está listo para pasar la página y continuar con la siguiente etapa rumbo al cierre del año y las festividades decembrinas.

Por ello, la plataforma de streaming se ha preparado para que, en estos días previos a diciembre, sus suscriptores disfruten de películas y series de todos los géneros, que van desde lo tenebroso hasta lo intrigante, dramático y romántico.

A continuación, te compartimos la lista completa de estrenos que Netflix tiene preparados para la semana del 3 al 9 de noviembre.

Estrenos de Netflix

PELÍCULAS

Frankenstein (07/11/2025)

Dirigida por el cineasta mexicano Guillermo del Toro, Frankenstein cuenta la historia del doctor Victor Frankenstein, un científico que da vida a una criatura creada con restos humanos. Al considerarla un monstruo, la rechaza y la abandona. Marginado también por la sociedad, el ser se consume por la soledad y el rencor, buscando venganza contra su creador en una tragedia marcada por la ambición, la culpa y el horror.

SERIES

Simplemente Alicia (05/11/2025)

Alicia es una mujer que se niega a elegir entre dos amores: su esposo Alejo, un escritor apasionado, y Pablo , un líder comunitario dispuesto a dejar el sacerdocio por ella. Decidida a no renunciar a ninguno, lleva una doble vida secreta, casándose con Pablo sin que Alejo lo descubra, mientras mantiene su matrimonio.

Muerte por un rayo (06/11/2025)

Esta miniserie dramática relata la vida del vigésimo presidente de Estados Unidos, James Garfield, desde su ascenso político hasta su trágico asesinato a manos de Charles Guiteau. La historia explora cómo la admiración de Guiteau se transformó en una peligrosa obsesión con consecuencias fatales.

Tú siempre estuviste ahí (07/11/2025)

Dos mujeres planean poner fin a un matrimonio violento mediante un crimen , pero la llegada inesperada de un visitante amenaza con arruinarlo todo.

INFANTIL

Los tipos malos: Malos comienzos (06/11/2025)

Esta serie precuela muestra los primeros pasos de la conocida banda de criminales mientras intentan perfeccionar sus habilidades en el mundo del crimen, protagonizando planes torpes y llenos de caos.

