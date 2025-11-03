Auditorio Telmex: Cartelera completa de conciertos y eventos en noviembre

La capital de Jalisco se caracteriza por ser uno de los lugares más especiales para la música , ya que su público, su esencia y su magia cautivan a cualquiera que toque sus escenarios, especialmente el del Auditorio Telmex.

Siendo uno de los más famosos y clásicos de Guadalajara, el Auditorio Telmex se ha consolidado como un referente en el entretenimiento, la música y el arte, pues sus paredes guardan cientos de memorias de los más grandes artistas que han pisado tierras tapatías.

Dada su relevancia, mes tras mes este recinto se encarga de recibir a los mejores espectáculos y eventos del momento , que van desde conciertos y recitales hasta shows de comedia y mucho más.

Así que, si aún no tienes nada planeado para hacer este noviembre en la ciudad de las rosas, a continuación te compartimos la cartelera completa de conciertos y otras actividades en el Auditorio Telmex.

Los Parra

Fecha: Viernes 7 de noviembre

Horario: 9:00 pm

Lugar: Auditorio Telmex

Precio: $350 - $2,500

Kevin Kaarl: Ultra Sodade Tour 2025

Fecha: Sábado 8 de noviembre

Horario: 9:00 pm

Lugar: Auditorio Telmex

Precio: $732 - $1,620

Emmanuel y Mijares

Fecha: Jueves 13 de noviembre

Horario: 9:00 pm

Lugar: Auditorio Telmex

Precio: $854 - $3,416

La última y nos vamos: Carlos Cuevas y la Sonora Santanera

Fecha: Viernes 14 de noviembre

Horario: 9:00 pm

Lugar: Auditorio Telmex

Precio: $427 - $2,074

Rich Mafia: Alemán + Gera MX

Fecha: Sábado 15 de noviembre

Horario: 9:00 pm

Lugar: Auditorio Telmex

Precio: $732 - $2,000

Los Tigres del Norte

Fecha: Jueves 20 y viernes 21 de noviembre

Horario: 9:00 pm

Lugar: Auditorio Telmex

Precio: $400 - $2,200

NSQK

Fecha: Sábado 22 de noviembre

Horario: 9:00 pm

Lugar: Auditorio Telmex

Precio: $500 - $1,400

Apocalyptica

Fecha: Martes 25 de noviembre

Horario: 9:00 pm

Lugar: Auditorio Telmex

Precio: $600 - $2,200

Manuel Medrano

Fecha: Miércoles 26 de noviembre

Horario: 9:00 pm

Lugar: Auditorio Telmex

Precio: $990 - $2,280

Edén Muñoz

Fecha: Jueves 27, viernes 28 y sábado 29 de noviembre

Horario: 9:00 pm

Lugar: Auditorio Telmex

Precio: $400 - $3,600

Los Auténticos Decadentes

Fecha: Domingo 30 de noviembre

Horario: 9:00 pm

Lugar: Auditorio Telmex

Precio: $300 - $1,400

Para obtener información detallada sobre cada evento, puedes visitar la página oficial del Auditorio Telmex a través del enlace: https://www.auditorio-telmex.com/.

Las entradas están disponibles tanto en línea, mediante plataformas como Ticketmaster, como directamente en las taquillas del recinto, sin cargos adicionales por servicio.

El horario de atención es de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas, los sábados de 11:00 a 18:00 horas, y los domingos permanece cerrado.

