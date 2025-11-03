Auditorio Telmex: Cartelera completa de conciertos y eventos en noviembre

La capital de Jalisco se caracteriza por ser uno de los lugares más especiales para la música, ya que su público, su esencia y su magia cautivan a cualquiera que toque sus escenarios, especialmente el del Auditorio Telmex.Siendo uno de los más famosos y clásicos de Guadalajara, el Auditorio Telmex se ha consolidado como un referente en el entretenimiento, la música y el arte, pues sus paredes guardan cientos de memorias de los más grandes artistas que han pisado tierras tapatías.Dada su relevancia, mes tras mes este recinto se encarga de recibir a los mejores espectáculos y eventos del momento, que van desde conciertos y recitales hasta shows de comedia y mucho más.Así que, si aún no tienes nada planeado para hacer este noviembre en la ciudad de las rosas, a continuación te compartimos la cartelera completa de conciertos y otras actividades en el Auditorio Telmex.Los ParraKevin Kaarl: Ultra Sodade Tour 2025Emmanuel y MijaresLa última y nos vamos: Carlos Cuevas y la Sonora SantaneraRich Mafia: Alemán + Gera MXLos Tigres del NorteNSQKApocalypticaManuel MedranoEdén MuñozLos Auténticos DecadentesPara obtener información detallada sobre cada evento, puedes visitar la página oficial del Auditorio Telmex a través del enlace: https://www.auditorio-telmex.com/. Las entradas están disponibles tanto en línea, mediante plataformas como Ticketmaster, como directamente en las taquillas del recinto, sin cargos adicionales por servicio.El horario de atención es de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas, los sábados de 11:00 a 18:00 horas, y los domingos permanece cerrado.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP