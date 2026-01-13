Presentan 'A Knight of the seven Kingdoms' precuela de 'Game of Trhones'

Este martes fue presentada en Berlín una historia de caballeros, la nuevo precuela de “Game of Thrones”, “A Knight of the Seven Kingdoms” (El caballero de los siete reinos). La trama toma lugar en un Westereos (Poniente, en ingles) diferente al visto en la serie original y en la actual “House of Dragon” (La casa del dragón), pero curiosamente esta vez no hay dragones.

“El caballero errante” de George RR Martin y los actores que le darán vida a la novela fueron recibidos en Berlín cubierto de nieve y hielo, un escenario muy acorde al mundo de “Game of Thrones”. Esta precuela aborda una historia posterior a 'House of the Dragon', pero que tiene lugar unos 90 años antes de la historia original, por lo que cuenta con personajes totalmente nuevos y sigue las historias de Dunk o Ser Duncan the Tall (Peter Claffey), aspirante a caballero, y Egg, su pequeño escudero calvo.

Dexter Sol Ansell, el niño de 11 años que interpreta a Egg, aseguró en la presentación de la serie que no sabía de la existencia de Game of Thrones antes de formar parte de la que considera "la serie más grande del mundo", aunque, según sus padres, tendrá que cumplir 14 años para poder verla completa.

Por otro lado, Claffey reconoció que interpretar este papel es el mayor honor que ha tenido en la vida y que era un gran amante de la serie original, pero que por encima de todo, lo más importante es hacerle justicia al libro: "Lo mejor de 'El caballero errante' es que es una copia exacta de la primera novela corta" . Ambos forman la "nueva pareja extraña", como los apoda Ira Parker, cocreador y productor ejecutivo, que asegura que el mundo de "Juego de Tronos" está lleno de este tipo de parejas que aportan el humor y la ligereza a este mundo.

Los Targaryen, sin dragones pero todavía en el poder

A pesar de que en esta época los dragones no volaban por el cielo de Poniente, la casa Targaryen aún ocupaba el Trono de Hierro, por lo que gobernaban sobre los siete reinos. En esta ocasión, su poder dependerá de otras cosas como estrategias políticas y trabajo sobre el terreno, según explica el actor Sam Spruell, que interpreta a Maekar Targaryen, y añade que es algo "a lo que los privilegiados Targaryen no están acostumbrados".

"En este momento los Targaryen se encuentran en una etapa muy interesante en la que no tienen el poder del dragón que garantiza su dominio", reflexionó Spruell. Bertie Carvel, que interpreta a su hermano y heredero al trono, Baelor Targaryen, coincidió en señalar que esta familia ha perdido su arma nuclear, sus dragones, por lo que lo único que le queda es una reputación de crueldad y las dudas sobre qué tipo de gobierno quiere ofrecer.

Los Targaryen no son la única casa representada en esta nueva serie, pues los Baratheon también cuentan con su representante, interpretado por Daniel Ings, quien aseguró que los miembros de esta familia son "un poco ruidosos y desagradables", aunque disfrutan de las cosas buenas de la vida. Ings recordó que Parker le presentó a su personaje como un mezcla entre el capitán Jack Sparrow y Ernest Hemingway, una mezcla poco común y una suerte de rompecabezas que tuvo que resolver a la hora de afrontar su papel.

Segunda temporada ya en marcha

Aunque la serie estará disponible al público europeo a partir del 19 de enero en HBO, la propia cadena ya ha confirmado que tendrá una segunda temporada . Ansell admitió que se encontraba en mitad de la grabación de esta, motivo por el que lucía la cabeza rapada insignia de su personaje.

Por su parte, Claffey indicó que en esta nueva entrega será diferente a la anterior y representará la segunda novela, “La espada leal”, con personajes como la viuda roja , personaje favorito de Parker y del que todavía no se conocen más detalles.

