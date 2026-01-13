Netflix analiza una oferta de compra en efectivo de Warner Bros

Netflix analiza la posibilidad de lanzar una oferta completamente en efectivo para adquirir los derechos de compra de Warner Bros, de acuerdo con un reporte publicado este martes por The Wall Street Journal.

La estrategia buscaría agilizar la controvertida propuesta de adquisición que la plataforma presentó en diciembre pasado, cuyo planteamiento original estaba valuado en 82 mil 700 millones de dólares e incluía una combinación de efectivo, acciones y deuda.

La oferta de Netflix, de 27,75 dólares por acción, incluye 23,25 dólares por acción de WBD en efectivo y 4,50 dólares en acciones de Netflix, además de una participación en la unidad Discovery Global pendiente de separación de la empresa.

El acuerdo desató una oleada de críticas, además de la reacción de la rival Paramount, que lanzó una oferta hostil (opa) el 8 de diciembre por un valor 108.400 millones de dólares a cambio de sus estudios de cine, televisión y una extensa biblioteca de contenidos que incluyen títulos como 'Harry Potter' o 'Game of Thrones'.

El conglomerado de medios estadounidense avivó la guerra de ofertas de los titanes de la industria con una demanda que presentó ayer contra Warner para obligar a la empresa a revelar cómo está valorando a su unidad Discovery Global dentro del acuerdo con Netflix, incluida la cantidad de deuda que WBD descargará a Discovery Global.

Estos detalles son cruciales para evaluar el valor total para los accionistas del acuerdo de Netflix frente a la oferta de Paramount, destaca además Variety.

Lee también: Shanik Berman es criticada por tomar foto y VIDEO del lugar donde falleció Liam Payne

NA