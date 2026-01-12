HBO Max se prepara con los mejores estrenos que llegan del 12 al 18 de enero a su gran catálogo para garantizarte una semana llena de entretenimiento seguro.

Una de las secciones más esperadas durante todo el mes es “del cine a HBO Max” donde lo mejor de la pantalla grande llega al streaming, como es el caso de “El esquema fenicio”, un intrigante relato de espionaje que combina traiciones, dilemas morales y un conflicto familiar marcado por la distante relación entre un padre y su hija, la historia sigue a Anatole “Zsa-Zsa” Korda (Benicio del Toro), un poderoso magnate que se mueve entre mafias, corporaciones y gobiernos del Mediterráneo oriental.

Luego de sobrevivir a un atentado en su avión privado, Korda decide asegurar su legado y nombra heredera a su hija Liesl (Mia Threapleton), una novicia que ha elegido la vida religiosa y rechaza el mundo de su padre, la tensión aumenta con la irrupción de Nubar (Benedict Cumberbatch), hermanastro del magnate, quien amenaza con destruir el imperio familiar.

Además el 16 de enero se estrena “Inmaculada” en donde Cecilia, interpretada por Sydney Sweeney, una monja profundamente devota que emprende un viaje hacia un aislado convento en la campiña italiana con la esperanza de alcanzar una plena consagración espiritual, no obstante, aquello que parecía un retiro marcado por la fe y la contemplación pronto se convierte en una experiencia perturbadora y aterradora.

Con el paso del tiempo, Cecilia queda atrapada en un entorno dominado por presencias malignas que operan desde las sombras y que amenazan no solo su integridad, sino también su fe en la Iglesia. A medida que la trama avanza, cada acontecimiento revela nuevas capas de horror, arrastrando a la protagonista a un espiral de angustia y desesperación que pone a prueba sus creencias más profundas, según detalla la sinopsis oficial.

Estrenos de la semana de HBO Max

12 de enero: Primal (temporada 3).

16 de enero: El esquema fenicio.

16 de enero: Inmaculada.

18 de enero: El caballero de los siete reinos.

Nuevos episodios

La casa del mal.

Bahar (temporada 2).

Divina comida México (temporada 4).

Mentes extraordinarias.

Georgie y Mandy- Su primer matrimonio.

El Bronx.

La promesa.

CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica.

NA