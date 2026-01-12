Prime Video: Cuánto cobra en 2026 por su suscripción mensual

En 2026, Prime Video mantiene en México una estructura de precios que le permite seguir compitiendo dentro del mercado de plataformas de streaming. El servicio de Amazon continúa ofreciendo distintas modalidades de pago y beneficios adicionales, adaptándose a las preferencias de sus suscriptores.

La plataforma pone a disposición de los usuarios un esquema flexible que incluye suscripción mensual, anual y una opción con costo extra para eliminar los anuncios. De esta forma, los clientes pueden elegir la alternativa que mejor se ajuste a sus hábitos de consumo.

Tarifas de Prime Video en México durante 2026

A lo largo de 2026, el precio base de la suscripción mensual de Prime Video se mantiene en 99 pesos. Este monto no solo da acceso al catálogo de películas y series, sino que también incluye otros beneficios asociados a Amazon. En su sitio oficial, la compañía señala que los usuarios pueden “disfrutar de series, películas y envíos gratis en millones de productos por 99 pesos al mes”.

Para quienes prefieren un pago a largo plazo, Prime Video ofrece una membresía anual con un costo de 899 pesos. De acuerdo con la información proporcionada por la empresa, esta modalidad representa un ahorro del 24 por ciento en comparación con el pago mes a mes.

Opción para ver contenido sin anuncios

Durante 2026, Prime Video también contempla un cargo adicional para quienes desean disfrutar de su programación sin interrupciones comerciales. La plataforma indicó que es posible “ver contenido sin anuncios por 50 pesos al mes adicionales”, cantidad que se suma al plan contratado, ya sea mensual o anual.

Este ajuste permite que los suscriptores adapten su experiencia de visualización. En su página web, Amazon Prime Video describe su servicio como:

“un servicio personalizado que ofrece, recomienda y le ayuda a descubrir películas digitales, programas de televisión y otro contenido de video”.

Proceso para cancelar la suscripción

Prime Video informó que la cancelación de la membresía puede realizarse en cualquier momento. El procedimiento se lleva a cabo desde la cuenta del usuario, “visitando Su Cuenta y ajustando su configuración de membresía”. La empresa aclara que las políticas de reembolso dependen del uso del servicio y del momento en que se efectúe la cancelación.

