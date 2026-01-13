Reviven polémico VIDEO de Julio Iglesias con Susana Jiménez tras acusaciones de abuso

Julio Iglesias se encuentra en medio de una tormenta mediática luego de que recientemente se diera a conocer que dos de sus exempleadas domésticas interpusieron una demanda en su contra por presunto abuso sexual y agresiones. Ambas mujeres compartieron sus testimonios en un reportaje publicado por el medio español elDiario.es, en colaboración con la televisora estadounidense Univisión.

Fuentes jurídicas confirmaron que el pasado 5 de enero se presentó una denuncia contra el cantante por diversos episodios de abuso que habrían ocurrido en 2021.

Bajo los seudónimos de Laura y Rebeca, las exempleadas relataron una serie de tocamientos, abusos, maltratos y actos de violencia que aseguran haber sufrido durante su estancia en las mansiones de Iglesias en República Dominicana y las Bahamas.

"Me sentía como un objeto, como una esclava en pleno siglo XXI", detalló una de las mujeres.

El reportaje incluye los testimonios detallados de ambas denunciantes, quienes afirmaron que fueron víctimas no solo del artista, sino también de integrantes de su equipo, quienes presuntamente facilitaban los abusos y evitaban que ellas pudieran denunciar lo ocurrido.

“Ellos me llamaban cuatro o cinco veces a la semana para estar con ellos en su habitación”, señaló una de las implicadas.

Tras hacerse públicas las acusaciones, medios de comunicación y usuarios en redes sociales comenzaron a recordar episodios previos en los que Julio Iglesias mostró conductas cuestionables hacia otras mujeres del medio artístico, entre ellos un momento ampliamente comentado con la conductora Susana Giménez.

¿Qué pasó entre Julio Iglesias y Susana Giménez?

Luego de la denuncia, se viralizó un fragmento de un programa de televisión en vivo en el que el cantante aparece como invitado en una emisión conducida por Susana Giménez.

Durante el saludo, se observa cómo Iglesias toma la cabeza de la presentadora y la besa sin su consentimiento, a lo que ella reacciona alejándose mientras ríe de manera incómoda.

Las actitudes del cantante continúan mientras ambos se dirigen al sillón frente a las cámaras, ya que Iglesias intenta besarla nuevamente, jalándola mientras ella le pide que no lo haga.

En ese momento, Susana Giménez hace referencia a que él es un hombre casado; sin embargo, entre bromas, Iglesias hace caso omiso y vuelve a besarla.

Así actuaba Julio Iglesias impunemente en televisión en vivo y directo con el apoyo mediático de todas las revistas del corazón. Imaginaos lo que hacía con trabajadoras pobres contratadas en régimen de semiesclavitud, como hoy destapa ElDiario y Univisión.

Los comentarios no se hicieron esperar, y usuarios recordaron otros episodios similares en los que el cantante habría actuado de manera inapropiada , incluso frente a cámaras.

Figuras del espectáculo también compartieron experiencias previas con el intérprete, como el caso de Verónica Castro, quien en el pasado señaló que Iglesias la besó y tocó el glúteo sin su consentimiento.

Hasta el momento no se ha informado sobre el curso legal que seguirá el proceso contra el cantante; sin embargo, en redes sociales miles de personas han manifestado su rechazo a las conductas atribuidas al artista.

