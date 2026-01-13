Shanik Berman es criticada por tomar foto y VÍDEO del lugar donde falleció Liam Payne

La periodista Shanik Berman se volvió tendencia y recibió críticas por tomar fotos y subir un vídeo a sus rede sociales este lunes donde mostró la habitación, en la que se hospedó, donde falleció el artista británico Liam Payne, exintegrante del grupo One Direction, en octubre de 2024.

Berman explicó en el vídeo que su estancia en dicha habitación fue sólo una coincidencia, pues, según ella, viajó a Argentina acompañando a su hija por motivos laborales, hospedándose en el hotel CasaSur Palermo, donde pidió una habitación que tuviera buena vista, y sólo estaba disponible ese cuarto, del cual Shanik desconocía en un principio el antecedente del lugar.

El contenido que compartió generó reacciones inmediatas en redes, mayormente cuestionaron la intención y mensaje, pues mostró el balcón y la zona de la piscina, así como también un memorial improvisado que fans del artista colocaron en el exterior del hotel, con flores, velas y fotografías.

Las reacciones de los usuarios

Reacciones divididas tras la publicación del video. Una parte de la audiencia calificó el video como un acto de mal gusto, señalando que exhibir un espacio directamente vinculado con la muerte de una figura pública podía interpretarse como una explotación del morbo. Comentarios como "insensible" y "innecesario" se repitieron en distintas plataformas, donde algunos usuarios cuestionaron la ética detrás de mostrar el lugar y etiquetar al cantante fallecido.

Otros internautas consideraron que el contenido carecía de valor informativo y que se apoyaba únicamente en el impacto emocional del suceso. Para este sector, la grabación no aportaba contexto nuevo y solo reforzaba la viralización de una tragedia que aún permanece sensible para los seguidores del artista.

Sin embargo, también surgieron voces que defendieron a Shanik Berman. Estos usuarios argumentaron que documentar un sitio relevante para los fans de Liam Payne no necesariamente implica una falta de respeto, siempre que se haga sin glorificar el hecho. En particular, destacaron que el memorial colocado fuera del hotel representa una expresión legítima de duelo colectivo.

La publicación acumuló más de 745.8 mil reacciones y miles de comentarios, muchos de ellos críticos. Entre los mensajes más recurrentes se leyeron expresiones como "Te juro que ya no sé qué decirte", "¿Por qué lo etiquetó?", "Ella posando en la puerta" y "Shanik jamás decepciona con sus imprudencias". Otros usuarios cuestionaron directamente la necesidad del contenido con frases como "¿Y cuál es la necesidad?" o "Shanik siempre la más random".

El contexto del fallecimiento y el debate ético

Liam Payne murió el 16 de octubre de 2024 a los 31 años, tras caer del balcón de su habitación en el Hotel CasaSur. Reportes forenses posteriores indicaron la presencia de alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado en su organismo durante las horas previas al incidente. Su muerte provocó conmoción internacional y generó múltiples homenajes espontáneos en Buenos Aires.

