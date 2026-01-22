Las nominaciones de los Oscar ya fueron anunciadas y la presencia de México vuelve a destacar, pues varios talentos del país fueron considerados en diferentes categorías.

Esto reafirma la importancia del talento nacional dentro de la industria internacional, con su activa participación en diferentes producciones cinematográficas, entre ellas, las más relevantes del año para la Academia.

Estos son los mexicanos que fueron nominados al Oscar en 2026

Guillermo del Toro

A pesar de que el tapatío no fue nominado a Mejor Director, su trabajo en Frankenstein le valió dos nominaciones importantes: Mejor Película y Mejor Guion Adaptado.

Cruz Contreras

El mexicano destacó por su trabajo en los efectos especiales de KPop Demon Hunters, que está compitiendo en la categoría de Mejor Película Animada.

Las otras nominadas en esta categoría son Arco, Zootopia 2, Little Amélie or The Character of Rain, Elio.

Ivel Fernández

La animadora, trabajó durante casi dos años en la realización de Avatar: Fire and Ash , filme que además está nominado en la categoría de Mejores Efectos Visuales.

Así es como se eligen a los nominados a los Premios Oscar

Este proceso inicia con una etapa de votación interna, donde los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, integrada por cientos de profesionales del cine, emiten su elección.

Posteriormente viene la fase de nominaciones, en donde cada rama de los miembros vota dentro de su categoría. Al finalizar esta etapa, la Academia hace una validación de resultados, los cuales son publicados como la lista oficial de nominados.

Finalmente, se genera una nueva votación en la que los miembros escogen a los ganadores, los cuales son revelados durante la ceremonia de los premios Oscar.

