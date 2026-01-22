Jueves, 22 de Enero 2026

Conoce las series y películas que HBO Max elimina a finales de enero

Varias producciones de Warner Bros. Discovery le dirán adiós a HBO Max

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

¿Cuáles series y películas serán eliminadas de HBO Max en enero? UNSPLASH / BOLIVIAINTELIGENTE

Así como llegan nuevos títulos al streaming, muchas películas y series salen de los catálogos cada mes. Y es que luego de los últimos movimientos de Netflix, muchos de los contenidos han comenzado a migrar de plataformas.

En este caso, varias series y películas serán eliminadas de HBO Max durante los últimos días del mes de enero. A continuación te revelamos cuáles son los títulos se irán de la plataforma.

¿Cuáles series y películas serán eliminadas de HBO Max?

Varios contenidos de la lista representan una gran pérdida, como algunas animaciones y producciones de Warner Bros. Discovery, lo que afecta directamente a títulos de DC Comics, e incluso a las caricaturas más relevantes de Cartoon Network.

Estos son los títulos de DC Comics que se despiden de HBO Max:

  • Superman: La serie animada
  • Batman del Futuro (Batman Beyond)
  • Batman: El valiente (The Brave and the Bold)
  • The Batman (2004)
  • Linterna Verde: La serie animada
  • All-Star Superman
  • Superman: Hijo Rojo
  • Batman: Mala Sangre
  • Liga de la Justicia: Crisis en Tierras Infinitas – Parte Tres

Los clásicos de Cartoon Network que se van son:

  • Fenomenoide
  • Don Gato y su pandilla
  • Tom y Jerry Kids
  • Pinky y Cerebro
  • Jóvenes Titanes
  • Los pequeños Looney Tunes
  • Thundercats
  • Scooby Doo ¿dónde estás?

Todas estas series y películas le dirán adiós a la plataforma que fue su hogar durante años el próximo 31 de enero del 2026. Así que quieres aprovechar y ver de nuevo alguno de estos títulos, todavía tienes poco más de una semana para hacerlo.

