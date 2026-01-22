Conoce las series y películas que HBO Max elimina a finales de enero

Así como llegan nuevos títulos al streaming, muchas películas y series salen de los catálogos cada mes. Y es que luego de los últimos movimientos de Netflix, muchos de los contenidos han comenzado a migrar de plataformas.En este caso, varias series y películas serán eliminadas de HBO Max durante los últimos días del mes de enero. A continuación te revelamos cuáles son los títulos se irán de la plataforma.Varios contenidos de la lista representan una gran pérdida, como algunas animaciones y producciones de Warner Bros. Discovery, lo que afecta directamente a títulos de DC Comics, e incluso a las caricaturas más relevantes de Cartoon Network.Estos son los títulos de DC Comics que se despiden de HBO Max:Los clásicos de Cartoon Network que se van son:Todas estas series y películas le dirán adiós a la plataforma que fue su hogar durante años el próximo 31 de enero del 2026. Así que quieres aprovechar y ver de nuevo alguno de estos títulos, todavía tienes poco más de una semana para hacerlo.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL