Conoce las series y películas que HBO Max elimina a finales de enero

Así como llegan nuevos títulos al streaming, muchas películas y series salen de los catálogos cada mes. Y es que luego de los últimos movimientos de Netflix, muchos de los contenidos han comenzado a migrar de plataformas.

En este caso, varias series y películas serán eliminadas de HBO Max durante los últimos días del mes de enero. A continuación te revelamos cuáles son los títulos se irán de la plataforma.

¿Cuáles series y películas serán eliminadas de HBO Max?

Varios contenidos de la lista representan una gran pérdida, como algunas animaciones y producciones de Warner Bros. Discovery , lo que afecta directamente a títulos de DC Comics, e incluso a las caricaturas más relevantes de Cartoon Network.

Estos son los títulos de DC Comics que se despiden de HBO Max:

Superman: La serie animada

Batman del Futuro (Batman Beyond)

Batman: El valiente (The Brave and the Bold)

The Batman (2004)

Linterna Verde: La serie animada

All-Star Superman

Superman: Hijo Rojo

Batman: Mala Sangre

Liga de la Justicia: Crisis en Tierras Infinitas – Parte Tres

Los clásicos de Cartoon Network que se van son:

Fenomenoide

Don Gato y su pandilla

Tom y Jerry Kids

Pinky y Cerebro

Jóvenes Titanes

Los pequeños Looney Tunes

Thundercats

Scooby Doo ¿dónde estás?

Todas estas series y películas le dirán adiós a la plataforma que fue su hogar durante años el próximo 31 de enero del 2026. Así que quieres aprovechar y ver de nuevo alguno de estos títulos, todavía tienes poco más de una semana para hacerlo.

