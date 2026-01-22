Esta mañana la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer la lista completa de nominaciones rumbo a la 98 edición de los Premios Oscar. En voz de Danielle Brooks y Lewis Pullman, Sinners de Ryan Coogler rompió la línea de máximas nominaciones, que se encontraba en 14, al conseguir ingresar a la competencia por 16 categorías.

Entre las principales nominadas también se encuentran Una batalla tras otra, Valor Sentimental y Marty Supreme. En una categoría por debajo, al menos a nivel de cantidad, aparecen Hamnet y Frankenstein. La película de Guillermo del Toro acumula nueve nominaciones, sin embargo, la organización dejó fuera de la contienda a Oscar Isaac en la categoría de Mejor Actor y al director mexicano en dirección.

Fuera también quedó No Other Choice de Park Chan-Wook la cual había sido aclamada por los críticos, pero no pasó el corte de la Academia en ninguna de las categorías incluida Mejor película internacional. Al momento, la única cinta coreana nominada en la historia de los Oscar continúa siendo Parasite.

Lejos de las sorpresas, pero confirmándose como uno de los grandes fenómenos en el cine este año aparece Las guerreras del K-Pop con dos nominaciones: Mejor canción original y Mejor película de animación.

Y por supuesto, las inclusiones, exclusiones y el fenómeno de los premios al cine que más reacciones generan han provocado una oleada de memes acerca de la develación del listado. A continuación te mostramos lo más destacado.

Estos son los mejores memes de las nominaciones de los Oscar

Yo sabiendo que no voy a tener que ver Avatar 3 porque no la han nominado a mejor película pic.twitter.com/CIPaeU8aO4— The Rubiew (@therubiew) January 22, 2026

WE DONT HAVE TO DEAL WITH WICKED FANS THIS OSCARS SEASON pic.twitter.com/kw3YMqlpmK— harv (@harvv) January 22, 2026

Kate Hudson siendo nominada a un Oscar de la nada pic.twitter.com/1hDOJSzACL— Ale Alcántara (@alealcant_) January 22, 2026

Yo con Paul Tomas Anderson para que le den el Oscar a Chloe Zhao pic.twitter.com/FC52NQ60H3— Migue (@sinbuenostuits) January 22, 2026

F1 en mejor película pic.twitter.com/x7pRXOa7au— Migue (@sinbuenostuits) January 22, 2026

