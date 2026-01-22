Jueves, 22 de Enero 2026

Usuarios reaccionan con memes a las nominaciones de los Oscar

Esta mañana se reveló la lista completa de nominados rumbo a la edición 98 de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estos son los mejores memes tras la revelación de los nominados a los Premios Oscar. EFE / ARCHIVO

Esta mañana la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer la lista completa de nominaciones rumbo a la 98 edición de los Premios Oscar. En voz de Danielle Brooks y Lewis Pullman, Sinners de Ryan Coogler rompió la línea de máximas nominaciones, que se encontraba en 14, al conseguir ingresar a la competencia por 16 categorías.

Entre las principales nominadas también se encuentran Una batalla tras otra, Valor Sentimental y Marty Supreme. En una categoría por debajo, al menos a nivel de cantidad, aparecen Hamnet y Frankenstein. La película de Guillermo del Toro acumula nueve nominaciones, sin embargo, la organización dejó fuera de la contienda a Oscar Isaac en la categoría de Mejor Actor y al director mexicano en dirección.

Fuera también quedó No Other Choice de Park Chan-Wook la cual había sido aclamada por los críticos, pero no pasó el corte de la Academia en ninguna de las categorías incluida Mejor película internacional. Al momento, la única cinta coreana nominada en la historia de los Oscar continúa siendo Parasite.

Lejos de las sorpresas, pero confirmándose como uno de los grandes fenómenos en el cine este año aparece Las guerreras del K-Pop con dos nominaciones: Mejor canción original y Mejor película de animación.

Y por supuesto, las inclusiones, exclusiones y el fenómeno de los premios al cine que más reacciones generan han provocado una oleada de memes acerca de la develación del listado. A continuación te mostramos lo más destacado.

Estos son los mejores memes de las nominaciones de los Oscar

     
     
     
 
   
     
     

