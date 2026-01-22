Netflix estrena nuevos contenidos en su programación de enero, ahora se trata de dos series y una película. Revisa las historias de cada contenido y elije el mejor para tu entretenimiento audiovisual, desde el confort de tu casa, después de tus actividades cotidianas.

Bailando sobre hielo. ESPECIAL/NETFLIX.

Bailando sobre hielo

Es una serie de romance y drama que ya está disponible en Netflix. Narra la historia de las tres hermanas Russo, herederas de una dinastía de patinaje artístico en crisis. Adriana, la hermana del medio, entrena para el campeonato mundial con Brayden, su nuevo compañero. Pronto, ella y Brayden se ven obligados a fingir ser novios para conseguir un patrocinio que les permitirá salvar la pista Russo de los problemas económicos que afronta. Con Yona Epstein-Roth, Madelyn Keys, Meredith Forlenza, Alice Malakhov, Cale Ambrozic.

Free Bert. ESPECIAL/NETFLIX.

Free Bert

Es una serie cómica que se estrena en Netflix. El comediante sin camisa, superfiestero e impredecible Bert Kreischer se adentra en tierras desconocidas cuando sus hijas comienzan a estudiar en una escuela privada de élite de Beverly Hills. Debido a sus payasadas, su familia se convierte en marginada, por lo que Bert decide esconder su verdadera naturaleza —y ponerse la camisa— para poder encajar.

La princesa Kaguya del cosmos. ESPECIAL/NETFLIX.

La princesa Kaguya del cosmos

Es una película japonesa de animación y fantasía que ya se puede ver en Netflix. Iroha Sakayori es una estudiante de 17 años que debe compaginar su trabajo de medio tiempo con los estudios. Un día, cuando va de camino a casa, ve un poste telefónico que brilla con destellos iridiscentes, adentro hay una adorable bebé. Incapaz de abandonarla, la lleva a casa y observa cómo crece con rapidez hasta convertirse en una chica de su misma edad. Ya de grande, Kaguya adquiere una personalidad audaz y le pide a Iroha que la ayude a hacer transmisiones en Tsukuyomi. Con Iroha como compositora y productora y Kaguya como cantante y celebridad, nace un gran vínculo entre ellas. Lo que no imaginan es que fuerzas oscuras las acechan para llevarse a Kaguya de vuelta a la Luna.

XM