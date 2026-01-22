Harry Styles regresará a México en 2026 con fechas en el Estadio GNP Seguros

Harry Styles confirmó su regreso a los escenarios con Together, Together , una gira internacional en formato de residencias que contempla 50 fechas en 7 ciudades entre mayo y diciembre de 2026. El recorrido incluirá presentaciones en Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney, con producción de Live Nation.

En México, el cantante británico ofrecerá dos conciertos el 31 de julio y 1 de agosto de 2026 en el Estadio GNP Seguros , de acuerdo con información difundida por Ocesa. Ambas fechas forman parte del tramo latinoamericano de la gira, que concluirá en la capital mexicana antes de continuar en Estados Unidos.

Las presentaciones en Ciudad de México contarán con Jorja Smith como invitada especial, según el cartel oficial del tour. La inclusión de la capital mexicana se suma a un calendario que abarca recintos como el Johan Cruyff ArenA en Ámsterdam, el Wembley Stadium en Londres, el Madison Square Garden en Nueva York y el Marvel Stadium en Melbourne.

La venta de boletos se realizará a través de Ticketmaster bajo un esquema de preventa y venta general . La Preventa Banamex está programada para el 28 de enero a partir de las 11:00 a.m., mientras que la venta general iniciará el 29 de enero, también desde las 11:00 a.m. El material promocional indica que la preventa bancaria permitirá diferir el pago a tres meses sin intereses, sujeto a condiciones de la institución participante.

El anuncio de la gira coincide con el lanzamiento de su nueva música. Harry Styles publicará este viernes el sencillo “Aperture” , primer adelanto de su cuarto álbum de estudio titulado Kiss all the time. Disco, occasionally. De acuerdo con información de Sony, el tema estará disponible desde la primera hora del día y el disco completo, integrado por doce canciones, se lanzará el 6 de marzo, con preventa activa a nivel global.

En semanas recientes, el artista había anticipado su regreso con una serie de señales públicas, entre ellas pósteres con la frase “We Belong Together” y un video publicado en su canal de YouTube el 27 de diciembre, titulado “Forever, forever”, vinculado a su último concierto en Italia.

Harry Styles inició su carrera como solista tras su salida de One Direction en 2016 . Desde entonces ha publicado tres álbumes de estudio, entre ellos Harry’s House (2022), trabajo con el que obtuvo reconocimientos como el Grammy a Mejor álbum del año. Tras un periodo de actividad pública limitada, el anuncio de nueva música y una gira mundial marca su regreso a la escena internacional.

