A través de redes sociales, Yordi Rosado reaccionó al alboroto que ha causado "Enrollados" y su cancelación. El día de ayer, Adal Ramones publicó un comunicado oficial en redes sociales en el que confirmaba la cancelación definitiva de espectáculo que proponía llevar a "Otro Rollo" a teatros de todo el país en un formato renovado del programa televisivo de éxito durante más de una década en la televisión mexicana.

El mensaje de cancelación llegó después de que Gaby Platas y Eduardo España se bajaran del proyecto. Platas fue la primera en utilizar un comunicado para informar su salida del espectáculo y acusar problemas de organización especialmente relacionados con la agenda de fechas del mismo. Hasta el momento, a los seguidores solo se les había informado la posposición de las primeras fechas de la gira. España, por su parte, publicó un video confirmando de viva voz que él no aparecería en las potenciales fechas agendadas.

Sin embargo, Ramones reveló la cancelación definitiva tan solo unos momentos después del comunicado de Platas. En el comunicado asegura que las dos empresas responsables de la gira "se han comprometido a devolver a cada uno de los compradores el monto total de los boletos adquiridos".

A este intercambios de mensajes se sumó Yordi Rosado quien compartió su sentir y la forma en que actuará ante el embrollo de la cancelación.

Esto dice el comunicado de Yordi Rosado

El que fuera parte del dúo con Ramones reveló que ya revisa con sus abogados cómo proceder ante la situación:

"En los últimos días han surgido diversas declaraciones en torno a la gira 'Enrollados' que por el cariño y respeto hacia ustedes y al elenco de este proyecto, no puedo pasar por alto. Es por esta razón que he pedido a mis abogados revisar minuciosamente el caso para esclarecer esta situación de la mejor manera posible" aseguró Rosado.

Sin expresar nombres, Yordi también mostró empatía para los integrantes del espectáculo que no llegó a abrir el telón: "Mis compañeros y amigos involucrados cuentan con mi total respaldo, haremos todo lo que esté en nuestras manos para esclarecer esta situación a la brevedad por el respeto que todos ustedes merecen".

Por último lamentó lo ocurrido y agradeció la comprensión de los fanáticos.

