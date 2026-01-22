Premios Oscar 2026: ¿los ganadores reciben dinero junto al galardón?

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer oficialmente la fecha de los Premios Oscar 2026, así como la relación completa de producciones y talentos nominados a la ceremonia más relevante del cine a nivel mundial.

La edición número 98 de los premios llega en un contexto de alta competencia, con filmes de gran escala, realizadores reconocidos y actuaciones que ya generan debate entre especialistas y público. Dentro de esta selección destaca el nombre del director mexicano Guillermo del Toro, quien figura entre los nominados gracias a su trabajo en “Frankenstein”, una de las cintas con mayor número de menciones en distintas categorías.

¿Cuándo se celebran los Premios Oscar 2026?

La gala de los Premios Oscar 2026 se realizará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. El inicio del evento está programado para las 19:00 horas, tiempo local de Estados Unidos. En México, la transmisión podrá seguirse a través de TV Azteca, tal como ha sucedido en años anteriores.

¿Los ganadores reciben dinero por obtener un Oscar?

Recibir un Oscar no implica un premio económico directo. La estatuilla dorada no incluye una compensación monetaria; sin embargo, representa un importante reconocimiento dentro de la industria. Para actores, directores y otros profesionales del cine, ganar un Oscar suele abrir puertas a proyectos de mayor alcance, contratos mejor remunerados y una proyección internacional más amplia.

Con una lista de nominados variada y altamente competitiva, los Premios Oscar 2026 se perfilan como una de las ceremonias más esperadas y comentadas, en una noche que podría traer resultados previsibles y giros inesperados en el máximo escenario del cine.

