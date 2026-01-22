El sonido es la categoría que reconoce la grabación más fina en un filme, es decir, el que tiene mejor división e integración de sonidos, el que elimina desde el set cualquier ruido ajeno y que la voz se escuche en sintonía. En este sentido, José Antonio García, es un sonidista mexicano que opta por el tercer Oscar de su carrera en la categoría de sonido por su trabajo en Una batalla tras otra.

En 1989, época en la que se producía poco cine para la pantalla grande en México, se aventuró a probar suerte en Hollywood. Por su apellido muchos le preguntaban si sabía inglés y él asentía, aunque no fuera del todo cierto.

Renombre ganado con tiempo y esfuerzo

Pronto comenzó en la serie Cuentos desde la cripta y luego Critters 3 y 4 que le dio cierto nombre. Pero fue cuando su amigo, Alfonso Cuarón, a quien había conocido años antes y que también se había ido a la Meca del Cine, lo convocó para La princesita y más adelante con Y tu mamá también, que dio la vuelta al mundo y lo colocó en otro ámbito.

García, a quien se le conoce como "El Tiburón", comenzó a hacer nombre. Y pronto fue reclutado para cintas como Super Agente 86, El solista, Los juegos del hambre, Sully: hazaña en el Hudson y Avengers. Este último le causó problemas porque el sonido de las armaduras era excesivo.

Es la tercera vez que buscará la estatuilla de la Academia , pues en 2013 fue considerado por su trabajo en Argo, dirigida por Ben Affleck y en 2019 por su labor en ROMA, de Cuarón.

En México sólo ha obtenido un premio Ariel por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, siendo precisamente por ROMA.

En 2007 estuvo nominado al BAFTA por Babel y lo ha estado en tres ocasiones por la Asociación de Sonido de EU por la misma cinta, Iron Man 3 y Sully: hazaña en el Hudson. Por Una batalla tras otra contendió por el Critic Choice Award, el cual terminó ganando F1.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL