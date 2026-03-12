Premios Oscar 2026: ¿Cuánto dinero reciben los ganadores de la gala?

El próximo domingo 15 de marzo el cine tendrá una de sus noches más importantes del año, pues se darán a conocer los ganadores de la 98ª edición de los Premios Oscar en el Dolby Theatre, cuya conducción estará a cargo del comediante estadounidense Conan O'Brien.

Como cada año, la gala estará marcada por el anhelo de directores, actores, actrices y otros de los responsables de la magia del séptimo arte de obtener una de las estatuillas durante la transmisión en vivo.

A pocos días de que se lleve a cabo la ceremonia, entre los espectadores surgen dudas respecto a la entrega de premios y si estos incluyen, además de la estatuilla, un pago.

¿Los ganadores del Oscar ganan dinero?

La respuesta es no, los ganadores de los premios no reciben dinero en efectivo ni cheques por su logro, puesto que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) solo reconoce a los vencedores con la entrega de la estatuilla. Sin embargo, los Premios Oscar son considerados el máximo reconocimiento de la industria cinematográfica global, celebrando la excelencia, creatividad e innovación del cine desde hace casi un siglo.

De este modo, el principal valor del premio es el prestigio. Aquellos que sean galardonados adquieren mayores oportunidades en la industria y, por lo tanto, de fortalecer sus carreras artísticas.

Aunque la Academia no entrega dinero, los ganadores sí reciben un presente que puede traducirse en miles de dólares. Cada año, desde 2003, la empresa Distinctive Assets entrega a cada nominado una extravagante bolsa de regalos, que incluye productos para el cuidado personal, así como viajes y estancias de lujo.

¿Se puede vender un Oscar?

El valor de la estatuilla y la posibilidad de que los ganadores o sus herederos puedan venderla son otras de las preguntas que durante la época de premios suelen surgir entre los fanáticos del cine.

Debido a que están bañados en oro de 24 kilates, el costo de fabricación de uno de estos premios puede llegar a superar los 400 dólares; sin embargo, su venta a terceros no es posible.

Luego de que se registraran varios casos de ventas, en el año 1951 se incorporó al reglamento una norma por contrato, en la cual se estipula que ningún ganador puede intentar vender la estatuilla sin antes ofrecérsela a la Academia por la suma de 1 dólar.

