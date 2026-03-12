Este fin de semana del 13 al 15 de marzo, los estrenos de HBO Max llegan cargados de emociones, para transportarte a futuros distópicos y divertirte con historias animadas, ideales para hacer una tarde de películas en familia.

Como es el caso de la cinta “Los Tipos Malos 2” que llegará al catálogo de HBO Max en México a partir del 13 de marzo.

Te recomendamos: Los dos estrenos imperdibles de Cinépolis este 12 de marzo

En esta nueva y dinámica aventura de DreamWorks Animation, el antiguo grupo de criminales intenta demostrar que realmente ha cambiado y que ahora quiere llevar una vida honesta, no obstante, su esfuerzo por mantenerse en el buen camino se complica cuando terminan involucrados en un atrevido atraco internacional de alto riesgo que los llevará a recorrer distintos rincones del mundo… e incluso más allá.

Detrás de este inesperado golpe se encuentra una nueva y misteriosa banda criminal que toma por sorpresa a los protagonistas: Las Chicas Malas, quienes pondrán a prueba las intenciones de redención del equipo.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Por otro lado, también el 13 de marzo llega al streaming “El planeta de los simios: La guerra”, la cual marcó el cierre de la exitosa trilogía moderna de la saga con la mejor recepción crítica de sus tres entregas, el filme alcanzó un 94 por ciento de aprobación en el portal Rotten Tomatoes, además de recaudar cerca de 490 millones de dólares en taquilla mundial, consolidando el éxito comercial de la franquicia.

La historia retoma los acontecimientos dos años después de la película anterior y muestra a César y su comunidad de simios enfrentando una nueva y devastadora amenaza: un ejército humano comandado por The Colonel, un líder militar implacable decidido a acabar con ellos.

Tras sufrir pérdidas devastadoras, César se ve obligado a confrontar su lado más oscuro y emprende una misión cargada de simbolismo para vengar a su especie. Su travesía lo conduce inevitablemente a un enfrentamiento directo con el Coronel.

El choque entre ambos se convierte en una batalla decisiva, cuyo resultado definirá no solo el destino de humanos y simios, sino también el futuro del planeta.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Estrenos del fin de semana en HBO Max

13 de marzo: Los tipos malos 2.

13 de marzo: El planeta de los simios: la guerra.

15 de marzo: Oscars 2026.

Nuevos episodios de la semana en HBO Max

Como agua para chocolate (temporada 2).

Industry (temporada 4).

Doña Beja.

La promesa.

El chico de oro.

Mentes Extraordinarias .

The Pitt.

Georgie y Mandy: Su primer matrimonio.

Primal (temporada 3).

Aurgi: Secretos de familia.

Callate y mira esto.

El maravillosamente extraño mundo de Gumball.

CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica

NA