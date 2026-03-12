Jueves, 12 de Marzo 2026

Los tres estrenos imperdibles de hoy en Netflix

Revisa qué nuevos contenidos tiene Netflix tiene para ti

"Un lugar para soñar: Temporada 7" ya está disponible en Netflix. ESPECIAL/NETFLIX.

Este jueves 12 de marzo Netflix tiene tres lanzamientos en su programación de marzo. Descubre cuáles son las historias que ya se pueden ver a partir de hoy, elige la de tu interés y disfruta desde la comodidad de tu casa.

Un lugar para soñar: Temporada 7. ESPECIAL/NETFLIX.

Un lugar para soñar: Temporada 7

Es una serie romántica de drama que estrena su séptima temporada en Netflix. Esta entrega se centra en los recién casados Mel y Jack, quienes persiguen su sueño de adoptar un bebé. Entretanto, antiguos amores resurgen, y Virgin River enfrenta nuevas amenazas. Con las actuaciones de Alexandra Breckenridge, Martin Henderson y Tim Matheson, entre otros.

Un destino en Corea. ESPECIAL/NETFLIX. 

Un destino en Corea

Es una película de drama que ya está disponible en Netflix. Shenba es una mujer de un pueblito en Tamil Nadu, India, quien se muda a Corea del Sur, su país soñado, pero encontrar su lugar en esas nuevas tierras no le resulta tan fácil. Con Priyanka Arul Mohan, Park Hye-jin y Si-hun Baek.

El amor es ciego: Suecia, temporada 3. ESPECIAL/NETFLIX.

El amor es ciego: Suecia, temporada 3

Es un reality show de Suecia que lanza su tercera temporada en Netflix. En este experimento social en el que un grupo de solteros y solteras, en busca de alguien que los ame sin verse. Solo podrán conocerse en persona cuando se comprometan para casarse. A lo largo de cinco semanas vivirán juntos, planearán su boda e intentarán crear una conexión física además de emocional. Esta serie adictiva de diez episodios, presentada por Jessica Almenäs, revelará si las apariencias, el origen étnico o la edad importan para encontrar el amor. Hoy se lanzan los cuatro primeros episodios, la siguiente entrega será el 19 de marzo y la última será el 26 de marzo.

