Premios Grammy 2026: Conoce la lista completa de nominados

La noche más importante para la música está cada vez más cerca. Este año, la edición 68 de los Premios Grammy se celebrará el próximo 2 de febrero de 2026 y reconocerá a los cantantes y músicos más destacados del año, con categorías que van desde Mejor Álbum hasta Canción del Año .

Aunque aún no se han revelado muchos detalles de la ceremonia, se sabe que los premios calificarán los trabajos musicales lanzados entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025 .

Te puede interesar: Bad Bunny domina los Grammy y va por el Álbum del Año

Además, este viernes la academia dio a conocer la lista completa de nominados, es decir, todos los artistas que tendrán la oportunidad de ganar la preciada estatuilla.

Artistas como Bad Bunny, Kendrick Lamar, Lady Gaga y otros encabezan las nominaciones, siendo algunas de las personalidades con más menciones en distintas categorías.

De modo que, si quieres conocer todos los músicos nominados o saber si tu favorito fue seleccionado, a continuación te presentamos la lista completa de nominados a los Premios Grammy 2026.

Lista completa de nominados a los Grammys 2026

Grabación del Año

DtMF – Bad Bunny

Manchild – Sabrina Carpenter

Anxiety – Doechii

WILDFLOWER – Billie Eilish

Abracadabra – Lady Gaga

Luther – Kendrick Lamar & SZA

The Subway – Chappell Roan

APT. – ROSÉ & Bruno Mars

Álbum del Año

DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny

SWAG – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

MAYHEM – Lady Gaga

GNX – Kendrick Lamar

MUTT – Leon Thomas

CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator

Canción del Año

Abracadabra – Lady Gaga

Anxiety – Doechii

DtMF – Bad Bunny

Luther – Kendrick Lamar & SZA

Manchild – Sabrina Carpenter

WILDFLOWER – Billie Eilish

Mejor Artista Nuevo

Olivia Dean

KATSEYE

The Marías

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Mejor Interpretación Pop Solista

DAISIES – Justin Bieber

Manchild – Sabrina Carpenter

Disease – Lady Gaga

The Subway – Chappell Roan

Messy – Lola Young

Interpretación Pop de Dúo o Grupo

Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande

Golden – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

Gabriela – KATSEYE

APT. – ROSÉ & Bruno Mars

30 For 30 – SZA & Kendrick Lamar

Mejor Álbum Vocal Pop

SWAG – Justin Bieber

Man's Best Friend – Sabrina Carpenter

Something Beautiful – Miley Cyrus

MAYHEM – Lady Gaga

I've Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims

Mejor Álbum de Pop Latino

Cosa nuestra – Rauw Alejandro

BOGOTÁ DE LUJO – Andrés Cepeda

Tropicoqueta – Karol G

Cancionera – Natalia Lafourcade

¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz

Mejor Álbum de Música Urbana

DeBÍ TiRAR MÁS FOTOS – Bad Bunny

Mixteip – J Balvin

FERXXO VOL X: Sagrado – Feid

NAIKI – Nicky Nicole

EUB Delux – Trueno

SINFÓNICO (En Vivo) – Yandel

Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo

Genes Rebeldes – Aterciopelados

ASTROPICAL – Bomba Estéreo, Rawayana

PAPOTA – CA7RIEL & Paco Amoroso

ALGORITMO – Los Wizzards

Novela – Fito Páez

Mejor Álbum de Música Mexicana

MALA MÍA – Fuerza Regida, Grupo Frontera

Y lo que viene – Grupo Frontera

Pecado Rodeos – Paola Jara

Palabra De To's (Seca) – Carín León

Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía - Por La Puerta Grande (En Vivo) – Bobby Pulido

Mejor Álbum Latino Tropical

Fotografías – Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta

Raíces – Gloria Estefan

Clásicos 1.0 – Grupo Niche

Bingo – Alain Pérez

Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 – Gilberto Santa Rosa

Mejor Interpretación Musical Mundial

EoO – Bad Bunny

Cantando en el Camino – Ciro Hurtado

JERUSALÉMA – Angelique Kidjo

Inmigrante Y Que? – Yeisy Rojas

El sueño de Shrini (En vivo) – Shakti

Daybreak – Anoushka Shankar con Alam Khan y Sarathy Korwar

Mejor Álbum de Rock

Private Music – Deftones

I quit – HAIM

From Zero – Linkin Park

NEVER ENOUGH – Turnstile

Idols – YUNGBLUD

Mejor Álbum de Dance/Electrónica

EUSEXUA – FKA twigs

Ten Days – Fred again..

Fancy That – PinkPantheress

Inhale / Exhale – RÜFÜS DU SOL

F— U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!! – Skrillex

Mejor Grabación Remezclada

Abracadabra – Lady Gaga, Gesaffelstein

Don't Forget About Us – Mariah Carey y KAYTRANADA

A Dreams A Dream – Ron Trent

Galvanize – The Chemical Brothers y Chris Lake

Golden – David Guetta

Mejor Grabación Dance Pop

Bluest Flame – Selena Gomez y Benny Blanco

Abracadabra – Lady Gaga

Midnight Sun – Zara Larsson

Just Keep Watching – Tate McRae

Illegal – PinkPantheress

Mejor Interpretación de Metal

Night Terror – Dream Theater

Lachryma – Ghost

Emergence – Sleep Token

Soft Spine – Spiritbox

BIRDS – Turnstile

Mejor Canción de Rock

As Alive As You Need Me To Be – Nine Inch Nails

Caramel – Sleep Token

Glum – Hayley Williams

NEVER ENOUGH – Turnstile

Zombie – YUNGBLUD

Mejor Interpretación de Música Alternativa

Everything Is Peaceful Love – Bon Iver

Alone – The Cure

Seein' Stars – Turnstile

Manget Out – Wet Leg

Parachute – Hayley Williams

Mejor Álbum de Música Alternativa

Sable, fable – Bon Iver

Songs Of A Lost World – The Cure

Don't Tap the Glass – Tyler, The Creator

Moisturizer – Wet Leg

Ego Death At A Bachelorette Party – Hayley Williams

Mejor Interpretación de R&B

YUKON – Justin Bieber

It Depends – Chris Brown con Bryson Tiller

Folded – Kehlani

MUTT (En vivo desde Tiny Desk de NPR) – Leon Thomas

Heart Of A Woman – Summer Walker

También puedes leer: Journey se retira; este será su último tour

Mejor Cubierta de Álbum

CHROMAKOPIA – Shaun Llewellyn & Luis "Panch" Perez (Tyler, The Creator)

The Crux – William Wesley II (Djo)

Debí Tirar Más Fotos – Benito Antonio Martinez Ocasio (Bad Bunny)

Glory – Cody Critcheloe & Andrew J.S. (Perfume Genius)

Moisturizer – Hester Chambers, Ellis Durand, Henry Holmes, Matt de Jong, Jamie-James Medina, Joshua Mobaraki & Rhian Teasdale (Wet Leg)

Mejor Video Musical

Clipse - So Be It

Doechii - Anxiety

OK Go - Love

Sabrina Carpenter - Manchild

Sade - Young Lion

Mejor Película Musical

Devo - Devo

Diane Warren - Relentless

John Williams - Música de John Williams

Pharrell Williams - Piece by Piece

Raye - Live from Royal Albert Hall

Mejor álbum de música infantil

Flor Bromley - Herstory

Fyütch & Aura V - Armonía

Joanie Leeds & Joya - 100 Years Young

Mega Ran - Buddy's Magic House

Tori Amos - The Music of Tori and the Muses

Mejor álbum de comedia

Ali Wong - Single Lady

Bill Burr - Drop Dead Years

Jamie Foxx - What Had Happened Was…

Nate Bargatze - Your Friend, Nate Bargatze

Sarah Silverman - PostMortem

Mejor Remix

The Chemical Brothers & Chris Lake - Galvanize (Chris Lake Remix)

Huntr/x & David Guetta - Golden (David Guetta Rem/x)

Lady Gaga & Gesaffelstein - Abracadabra (Gesaffelstein Remix)

Mariah Carey & Kaytranada - Don't Forget About Us (Kaytranada Remix)

Soul II Soul - A Dreams a Dream (Ron Trent Refix)

Mejor Canción de Rap

Clipse, John Legend, Voices of Fire, Pusha T & Malice - Birds Don0t Sing

Doechii - Anxiety

Glorilla - TGIF

Kendrick Lamar con Lefty Gunplay - TV Off

Tyler, the Creator con Glorilla, Sexyy Red y Lil Wayne - Sticky

Mejor Álbum de Rap

Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out

Glorilla - Glorious

JID - God Does Like Ugly

Kendick Lamar - GNX

Tyler, the Creator - Chromakopia

Mejor canción country

Lainey Wilson - Somewhere Over Laredo

Miranda Lambert & Chris Stapleton - A Song to Sing

Shaboozey - Good News

Tyler Childers - Bitin' List

Zach Top - I Never Lie

Mejor Álbum Country Tradicional

Charley Crockett - Dollar a Day

Lukas Nelson - American Romance

Margo Price - Hard Headed Woman

Willie Nelson - Oh What a Beautiful World

Zach Top - Ain't in It for My Health

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP