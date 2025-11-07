Viernes, 07 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Premios Grammy 2026: Conoce la lista completa de nominados

La Academia de la Grabación reveló la lista completa de nominados a los Grammy 2026, destacando a los músicos más influyentes del año

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Los Premios Grammy 2026 ya tienen a sus nominados, con artistas como Bad Bunny, Lady Gaga, Kendrick Lamar y Billie Eilish encabezando las listas. EL INFORMADOR/ARCHIVO/ESPECIAL

Los Premios Grammy 2026 ya tienen a sus nominados, con artistas como Bad Bunny, Lady Gaga, Kendrick Lamar y Billie Eilish encabezando las listas. EL INFORMADOR/ARCHIVO/ESPECIAL

La noche más importante para la música está cada vez más cerca. Este año, la edición 68 de los Premios Grammy se celebrará el próximo 2 de febrero de 2026 y reconocerá a los cantantes y músicos más destacados del año, con categorías que van desde Mejor Álbum hasta Canción del Año.

Aunque aún no se han revelado muchos detalles de la ceremonia, se sabe que los premios calificarán los trabajos musicales lanzados entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025.

Te puede interesar: Bad Bunny domina los Grammy y va por el Álbum del Año

Además, este viernes la academia dio a conocer la lista completa de nominados, es decir, todos los artistas que tendrán la oportunidad de ganar la preciada estatuilla.

Artistas como Bad Bunny, Kendrick Lamar, Lady Gaga y otros encabezan las nominaciones, siendo algunas de las personalidades con más menciones en distintas categorías.

De modo que, si quieres conocer todos los músicos nominados o saber si tu favorito fue seleccionado, a continuación te presentamos la lista completa de nominados a los Premios Grammy 2026.

Lista completa de nominados a los Grammys 2026

Grabación del Año

  • DtMF – Bad Bunny
  • Manchild – Sabrina Carpenter
  • Anxiety – Doechii
  • WILDFLOWER – Billie Eilish
  • Abracadabra – Lady Gaga
  • Luther – Kendrick Lamar & SZA
  • The Subway – Chappell Roan
  • APT. – ROSÉ & Bruno Mars

Álbum del Año

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
  • SWAG – Justin Bieber
  • Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
  • Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
  • MAYHEM – Lady Gaga
  • GNX – Kendrick Lamar
  • MUTT – Leon Thomas
  • CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator

Canción del Año

  • Abracadabra – Lady Gaga
  • Anxiety – Doechii
  • DtMF – Bad Bunny
  • Luther – Kendrick Lamar & SZA
  • Manchild – Sabrina Carpenter
  • WILDFLOWER – Billie Eilish

Mejor Artista Nuevo

  • Olivia Dean
  • KATSEYE
  • The Marías
  • Addison Rae
  • Sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Mejor Interpretación Pop Solista

  • DAISIES – Justin Bieber
  • Manchild – Sabrina Carpenter
  • Disease – Lady Gaga
  • The Subway – Chappell Roan
  • Messy – Lola Young

Interpretación Pop de Dúo o Grupo

  • Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande
  • Golden – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
  • Gabriela – KATSEYE
  • APT. – ROSÉ & Bruno Mars
  • 30 For 30 – SZA & Kendrick Lamar

Mejor Álbum Vocal Pop

  • SWAG – Justin Bieber
  • Man's Best Friend – Sabrina Carpenter
  • Something Beautiful – Miley Cyrus
  • MAYHEM – Lady Gaga
  • I've Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims

Mejor Álbum de Pop Latino

  • Cosa nuestra – Rauw Alejandro
  • BOGOTÁ DE LUJO – Andrés Cepeda
  • Tropicoqueta – Karol G
  • Cancionera – Natalia Lafourcade
  • ¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz

Mejor Álbum de Música Urbana

  • DeBÍ TiRAR MÁS FOTOS – Bad Bunny
  • Mixteip – J Balvin
  • FERXXO VOL X: Sagrado – Feid
  • NAIKI – Nicky Nicole
  • EUB Delux – Trueno
  • SINFÓNICO (En Vivo) – Yandel

Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo

  • Genes Rebeldes – Aterciopelados
  • ASTROPICAL – Bomba Estéreo, Rawayana
  • PAPOTA – CA7RIEL & Paco Amoroso
  • ALGORITMO – Los Wizzards
  • Novela – Fito Páez

Mejor Álbum de Música Mexicana

  • MALA MÍA – Fuerza Regida, Grupo Frontera
  • Y lo que viene – Grupo Frontera
  • Pecado Rodeos – Paola Jara
  • Palabra De To's (Seca) – Carín León
  • Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía - Por La Puerta Grande (En Vivo) – Bobby Pulido

Mejor Álbum Latino Tropical

  • Fotografías – Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta
  • Raíces – Gloria Estefan
  • Clásicos 1.0 – Grupo Niche
  • Bingo – Alain Pérez
  • Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 – Gilberto Santa Rosa

Mejor Interpretación Musical Mundial

EoO – Bad Bunny

  • Cantando en el Camino – Ciro Hurtado
  • JERUSALÉMA – Angelique Kidjo
  • Inmigrante Y Que? – Yeisy Rojas
  • El sueño de Shrini (En vivo) – Shakti
  • Daybreak – Anoushka Shankar con Alam Khan y Sarathy Korwar

Mejor Álbum de Rock

  • Private Music – Deftones
  • I quit – HAIM
  • From Zero – Linkin Park
  • NEVER ENOUGH – Turnstile
  • Idols – YUNGBLUD

Mejor Álbum de Dance/Electrónica

  • EUSEXUA – FKA twigs
  • Ten Days – Fred again..
  • Fancy That – PinkPantheress
  • Inhale / Exhale – RÜFÜS DU SOL
  • F— U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!! – Skrillex

Mejor Grabación Remezclada

  • Abracadabra – Lady Gaga, Gesaffelstein
  • Don't Forget About Us – Mariah Carey y KAYTRANADA
  • A Dreams A Dream – Ron Trent
  • Galvanize – The Chemical Brothers y Chris Lake
  • Golden – David Guetta

Mejor Grabación Dance Pop

  • Bluest Flame – Selena Gomez y Benny Blanco
  • Abracadabra – Lady Gaga
  • Midnight Sun – Zara Larsson
  • Just Keep Watching – Tate McRae
  • Illegal – PinkPantheress

Mejor Interpretación de Metal

  • Night Terror – Dream Theater
  • Lachryma – Ghost
  • Emergence – Sleep Token
  • Soft Spine – Spiritbox
  • BIRDS – Turnstile

Mejor Canción de Rock

  • As Alive As You Need Me To Be – Nine Inch Nails
  • Caramel – Sleep Token
  • Glum – Hayley Williams
  • NEVER ENOUGH – Turnstile
  • Zombie – YUNGBLUD

Mejor Interpretación de Música Alternativa

  • Everything Is Peaceful Love – Bon Iver
  • Alone – The Cure
  • Seein' Stars – Turnstile
  • Manget Out – Wet Leg
  • Parachute – Hayley Williams

Mejor Álbum de Música Alternativa

  • Sable, fable – Bon Iver
  • Songs Of A Lost World – The Cure
  • Don't Tap the Glass – Tyler, The Creator
  • Moisturizer – Wet Leg
  • Ego Death At A Bachelorette Party – Hayley Williams

Mejor Interpretación de R&B

  • YUKON – Justin Bieber
  • It Depends – Chris Brown con Bryson Tiller
  • Folded – Kehlani
  • MUTT (En vivo desde Tiny Desk de NPR) – Leon Thomas
  • Heart Of A Woman – Summer Walker

También puedes leer: Journey se retira; este será su último tour

Mejor Cubierta de Álbum

  • CHROMAKOPIA – Shaun Llewellyn & Luis "Panch" Perez (Tyler, The Creator)
  • The Crux – William Wesley II (Djo)
  • Debí Tirar Más Fotos – Benito Antonio Martinez Ocasio (Bad Bunny)
  • Glory – Cody Critcheloe & Andrew J.S. (Perfume Genius)
  • Moisturizer – Hester Chambers, Ellis Durand, Henry Holmes, Matt de Jong, Jamie-James Medina, Joshua Mobaraki & Rhian Teasdale (Wet Leg)

Mejor Video Musical

  • Clipse - So Be It
  • Doechii - Anxiety
  • OK Go - Love
  • Sabrina Carpenter - Manchild
  • Sade - Young Lion

Mejor Película Musical

  • Devo - Devo
  • Diane Warren - Relentless
  • John Williams - Música de John Williams
  • Pharrell Williams - Piece by Piece
  • Raye - Live from Royal Albert Hall

Mejor álbum de música infantil

  • Flor Bromley - Herstory
  • Fyütch & Aura V - Armonía
  • Joanie Leeds & Joya - 100 Years Young
  • Mega Ran - Buddy's Magic House
  • Tori Amos - The Music of Tori and the Muses

Mejor álbum de comedia

  • Ali Wong - Single Lady
  • Bill Burr - Drop Dead Years
  • Jamie Foxx - What Had Happened Was…
  • Nate Bargatze - Your Friend, Nate Bargatze
  • Sarah Silverman - PostMortem

Mejor Remix

  • The Chemical Brothers & Chris Lake - Galvanize (Chris Lake Remix)
  • Huntr/x & David Guetta - Golden (David Guetta Rem/x)
  • Lady Gaga & Gesaffelstein - Abracadabra (Gesaffelstein Remix)
  • Mariah Carey & Kaytranada - Don't Forget About Us (Kaytranada Remix)
  • Soul II Soul - A Dreams a Dream (Ron Trent Refix)

Mejor Canción de Rap

  • Clipse, John Legend, Voices of Fire, Pusha T & Malice - Birds Don0t Sing
  • Doechii - Anxiety
  • Glorilla - TGIF
  • Kendrick Lamar con Lefty Gunplay - TV Off
  • Tyler, the Creator con Glorilla, Sexyy Red y Lil Wayne - Sticky

Mejor Álbum de Rap

  • Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out
  • Glorilla - Glorious
  • JID - God Does Like Ugly
  • Kendick Lamar - GNX
  • Tyler, the Creator - Chromakopia

Lee: Rosalía estrena "Lux", su proyecto más ambicioso

Mejor canción country

  • Lainey Wilson - Somewhere Over Laredo
  • Miranda Lambert & Chris Stapleton - A Song to Sing
  • Shaboozey - Good News
  • Tyler Childers - Bitin' List
  • Zach Top - I Never Lie

Mejor Álbum Country Tradicional

  • Charley Crockett - Dollar a Day
  • Lukas Nelson - American Romance
  • Margo Price - Hard Headed Woman
  • Willie Nelson - Oh What a Beautiful World
  • Zach Top - Ain't in It for My Health

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones