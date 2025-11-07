Premios Grammy 2026: Conoce la lista completa de nominados

La noche más importante para la música está cada vez más cerca. Este año, la edición 68 de los Premios Grammy se celebrará el próximo 2 de febrero de 2026 y reconocerá a los cantantes y músicos más destacados del año, con categorías que van desde Mejor Álbum hasta Canción del Año.Aunque aún no se han revelado muchos detalles de la ceremonia, se sabe que los premios calificarán los trabajos musicales lanzados entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025.Además, este viernes la academia dio a conocer la lista completa de nominados, es decir, todos los artistas que tendrán la oportunidad de ganar la preciada estatuilla.Artistas como Bad Bunny, Kendrick Lamar, Lady Gaga y otros encabezan las nominaciones, siendo algunas de las personalidades con más menciones en distintas categorías.De modo que, si quieres conocer todos los músicos nominados o saber si tu favorito fue seleccionado, a continuación te presentamos la lista completa de nominados a los Premios Grammy 2026.Grabación del AñoÁlbum del AñoCanción del AñoMejor Artista NuevoMejor Interpretación Pop SolistaInterpretación Pop de Dúo o GrupoMejor Álbum Vocal PopMejor Álbum de Pop LatinoMejor Álbum de Música UrbanaMejor Álbum de Rock Latino o AlternativoMejor Álbum de Música MexicanaMejor Álbum Latino TropicalMejor Interpretación Musical MundialEoO – Bad BunnyMejor Álbum de RockMejor Álbum de Dance/ElectrónicaMejor Grabación RemezcladaMejor Grabación Dance PopMejor Interpretación de MetalMejor Canción de RockMejor Interpretación de Música AlternativaMejor Álbum de Música AlternativaMejor Interpretación de R&BMejor Cubierta de ÁlbumMejor Video MusicalMejor Película MusicalMejor álbum de música infantilMejor álbum de comediaMejor RemixMejor Canción de RapMejor Álbum de RapMejor canción countryMejor Álbum Country Tradicional* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP