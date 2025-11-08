“Pequeños guerreros mexicas”: la infancia conectada con sus raíces

Cuando el actor y ahora escritor Ianis Guerrero se convirtió en padre, descubrió algo que lo tomó por sorpresa: no sabía cómo explicarles a sus hijos por qué el país en el que habían nacido se llamaba México. Tampoco encontraba las palabras -ni los libros- para hablarles del origen del maíz, del cacao, de los nombres que escuchaban a diario o de la herencia cultural que respiraban sin saberlo, todo aquello que somos, pero que lo cotidiano nos despoja no solo del origen, sino la curiosidad.

“Me di cuenta de que no había literatura infantil que hablara de nuestras raíces sin ser violenta o sangrienta”, comparte en entrevista con EL INFORMADOR. “Y los niños merecen conocer nuestro pasado, pero desde la ternura, desde la admiración. Nos han hecho ver a nuestros pueblos o se nos habla del pasado prehispánico como algo extremadamente sangriento, pero nuestras civilizaciones eran mucho más. Eran artistas, poetas, filósofos, matemáticos, científicos, conocedores de los astros y la agricultura, grandes sabios. Y entonces pensé en escribir una pequeña historia para los niños”.

Así nació “Pequeños guerreros mexicas”, un libro que combina historia, fantasía y memoria para acercar a los más pequeños al mundo prehispánico, no desde la guerra, sino desde la vida cotidiana y los sueños de los niños que habitaron esta tierra hace quinientos años. Actor, guionista y director, Ianis Guerrero decidió trasladar su lenguaje cinematográfico al papel. “Imaginé una historia de acción, pero con el corazón puesto en lo nuestro”, dice. En ella, dos hermanos, “Efraín” y “Valentina”, visitan a su abuela en el centro de la Ciudad de México. Un día encuentran dos dijes prehispánicos que, al colocárselos, los transportan al México-Tenochtitlan de hace cinco siglos.

Ahí conocen a “Yoali” y “Cuautli”, dos niños de su misma edad. Juntos descubren que, pese al tiempo que los separa, los cuatro comparten juegos, curiosidad y ganas de entender el mundo.

“México viene de culturas milenarias, viene de una gran tradición y a veces nos da la impresión de que eso fue hace mucho tiempo, y sin embargo está presente hoy en día en nosotros”, explica Guerrero. “La idea era mostrar que esos niños de hace quinientos años no son tan distintos de los de hoy, que también jugaban y soñaban, que querían descubrir el mundo. Seguimos compartiendo los mismos colores, las mismas fiestas, los mismos sabores. Esa cultura sigue viva en nosotros, y entonces yo quería justamente que los niños se sintieran orgullosos de esta cultura”.

Una historia hecha por manos mexicanas

El proyecto tomó dos años de trabajo entre investigación, escritura y diseño. Guerrero quería que texto e imagen se complementaran sin repetirse. Por eso elaboró un storyboard completo, como si fuera una película, antes de elegir al ilustrador. El indicado fue José Coba, artista mexicano de trazo preciso y sensibilidad poética, y con una manera de dibujar que, por parte del storyboard, concibió imágenes vivas, de cómic. “José entendió perfecto mi obsesión por el detalle”, comenta. “Cada página debía tener el mismo cuidado que una escena de cine”.

El libro es una verdadera colaboración mexicana: desde la editorial artesanal -dirigida por Paulina Vargas y Paulina Seguí- hasta las diseñadoras y editoras Tania Téllez y Ana Fontes. “Queríamos demostrar que en México podemos hacer libros infantiles de altísima calidad, al nivel de cualquier publicación del mundo”, afirma Guerrero.

Una herencia que sigue viva

Para Guerrero, “Pequeños guerreros mexicas” no es solo un cuento: es una herramienta para que padres e hijos hablen de su historia, de su identidad y de lo que significa ser mexicano.

“Si no contamos nuestras historias, alguien más las contará por nosotros”, reflexiona. “Y yo quiero que los niños conozcan la suya, que sepan que venimos de una civilización de poetas, científicos, artistas, de gente sabia y sensible. Que se sientan orgullosos de lo que somos”.

Entre páginas ilustradas y aventuras mágicas, estos pequeños guerreros siguen recordándonos que el pasado no está tan lejos, que sigue latiendo en cada palabra, en cada canción, en cada historia que nos atrevemos a contar.

Contar para no olvidar

El resultado de “Pequeños guerreros mexicas” no solo ha conquistado a padres y niños, sino también a la industria editorial. El texto fue nominado por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) como Mejor Libro Infantil y Juvenil del Año, un reconocimiento que Guerrero recibe con humildad. “La verdad estoy muy emocionado, nunca imaginé que pasara todo esto, muy contento por la reacción del público, ver cómo se apropiaron del libro y cómo lo sienten suyo. Eso me encanta. Y la verdad tengo mucha ilusión y esperanza de lo que sigue. Ahora estoy preparando el segundo tomo del libro”, compartió.

Entre pantallas y palabras

Aunque el libro fue su puerta de entrada a la literatura infantil, Ianis Guerrero no ha dejado su otra gran pasión: el cine. Actualmente participa en varias producciones: la serie “Dinastía Casillas”, que está siendo un éxito en Estados Unidos; la película “ Autos, mota y rocanrol”; y “El arte de la resonancia”, filmada en California y próxima a recorrer festivales internacionales. También estrenó la serie “El dentista” en ViX, junto a Camila Sodi y Daniel Bichir.