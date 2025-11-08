Top 10 de lo más visto de la semana en Disney+ México

Disney+, la plataforma de streaming de The Walt Disney Company, continúa su camino para consolidarse como uno de los servicios favoritos del público al reunir en un solo catálogo producciones de Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y los clásicos animados de la compañía. Con un modelo que combina estrenos recientes y cintas icónicas, la plataforma actualiza semanalmente el listado de las películas más reproducidas por sus suscriptores.

Este ranking refleja no solo la fuerza de los clásicos animados, sino también el éxito de las nuevas propuestas que conectan con distintas generaciones. Con estrenos constantes y un catálogo que apela tanto a la nostalgia como a la novedad, Disney+ se mantiene como uno de los competidores más fuertes dentro del mercado de streaming global.

De acuerdo con el conteo más reciente, el top 10 de esta semana es el siguiente:

Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos

Mr. Fantástico, La Mujer Invisible, La Antorcha Humana y La Mole se enfrentan al desafío más abrumador hasta la fecha al defender la Tierra de Galactus y Silver Surfer.

Fortnite: The Simpsons

Los universos de Springfield y Fortnite convergen. Homer, usando una potente energía alienígena, tiene la intención de transformar el mundo, provocando el caos.

El Libro de la Vida

Cuenta el viaje de Manolo, un joven torero que se debate entre cumplir con las expectativas de su familia o seguir su corazón y dedicarse a su verdadera pasión: la música. Antes de escoger el camino que seguirá, se embarca en una aventura por tres mundos fantásticos donde deberá hacer frente a sus mayores miedos.

Ratatouille

La rata Remy viaja a París para cumplir su sueño: convertirse en un gran chef. Aunque las ratas no pueden entrar en las cocinas, se hace amigo de un chico mediocre que trabaja en un restaurante de lujo.

Mi Pobre Angelito

Un encantador niño de 8 años desafía a un torpe par de ladrones cuando, accidentalmente, sus padres lo olvidan en casa.

Todo Vale

Up: Una Aventura de Altura

Carl Fredricksen es un vendedor de globos de 78 años de edad dispuesto a cumplir su sueño: atar miles de globos a su casa y volar a Sudamérica. Sin embargo, descubre demasiado tarde a un joven e inesperado polizón. Lo que en principio será recelo, acabará por tornarse simpatía hacia el muchacho mientras juntos pasan fascinantes aventuras en exóticos lugares.

Juego de Gemelas

Dos gemelas son separadas tras el divorcio de sus padres y crecen en costas opuestas, terminan conociéndose en un campamento de verano y juntas idean un plan para reunir a sus padres.

Twisted-Wonderland

Rio

Blu, es un guacamayo azul, criado en un pequeño pueblo de Minnesota como un ave doméstica. Pero al enterarse de que es la última esperanza para que su especie sobreviva; Blu y su sobreportectora dueña, Linda, dejarán atrás la comodidad de su hogar siguiendo a un extravagante experto en aves, llamado Tulio, para poder conocer a Perla, una guacamaya de Río de Janeiro.

YC