Bad Bunny domina los Grammy y va por el Álbum del Año

Una semana antes de su historica presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, Bad Bunny podría llegar con un Grammy por Mejor Album del Año bajo la manga, luego de que el artista puertorriqueño consiguiera seis nominaciones este viernes 7 de noviembre por DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Benito Ocasio está nominado a mejor canción, grabación, álbum, álbum de música urbana, interpretación global, portada.En la categoría de mejor álbum de pop latino están nominados Raw Alejandro por Cosa nuestra; Andrés Cepeda por Bogotá Delux; Karol G por Tropicoqueta; Natalia Lafourcade por Cancionera, y Alejandro Sanz con ¿Y ahora qué?.Al mejor álbum de música urbana concurrirán, además de Bad Bunny con DeBÍ TiRAR MáS FOToS, J Balvin por Mixteip; Sagrado Feid por FERXXO VOL X; Nicki Nicole por Naiki; Trueno por EUB DELUXE y Yandel por SINFÓNICO (en vivo).En la categoría de mejor álbum de rock alternativo están nominados el grupo colombiano Bomba Estéreo y la banda venezolana Rawayana, por ASTROPICAL'; CA7RIEL y Paco Hermoso por PAPOTA; Los Wizzars por ALGORHYTHM y Fito Páez por Novela.Al mejor álbum de música mexicana aspiran por Mala Mía Fuerza Regida y Grupo Frontera, formación que repite nominación en la misma categoría con Y lo que viene. Completan la lista Paola Jara, por 'Sin rodeos'; Carín León por 'Palabra de To's (Seca) y Bobby Pulido por 'Bobby Pulido & Friends por 'Una Tuya Y Una Mía - Por La Puerta Grande (en vivo)'.Fotografías de Rubén Blades y la Roberto Delgado & Orquesta; Raíces de Gloria Estefan; Clásicos 1.0 del Grupo Niche; Bingo de Alain Pérez, y Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 de Gilberto Santa Rosa optarán al mejor álbum latino tropical.En la categoría de mejor álbum musical de teatro, está nominado Buena vista social club, mientras que el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel aspira a un Grammy en la categoría de compendio clásico y mejor interpretación coral.