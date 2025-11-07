AC/DC anuncia nueva fecha en México: precio de boletos y cuándo salen a la venta

El Estadio GNP Seguros, sede de conciertos multitudinarios en la capital, se prepara para recibir nuevamente a miles de fanáticos que buscarán revivir los grandes himnos del grupo, como Back in Black, Thunderstruck y Highway to Hell.

La legendaria banda australiana AC/DC anunció una tercera y última fecha en la Ciudad de México como parte de su esperada gira mundial Power Up Tour 2026.

La cita será el 15 de abril de 2026, esta nueva presentación se suma a las ya confirmadas para el 7 y 11 de abril, ambas con una alta demanda de boletos que llevó a los organizadores a abrir una función adicional.

El anuncio consolida la relevancia de AC/DC como una de las bandas más influyentes en la historia del rock, con más de cinco décadas de trayectoria, los australianos regresan a México con un espectáculo de gran formato que promete energía, potencia y una puesta en escena al nivel de sus clásicos.

La decisión de abrir una nueva fecha refleja la alta expectativa del público mexicano y la devoción que el grupo mantiene entre generaciones de seguidores.

⚡️ ¡QUE HAYA MÁS ROCK! ¡Se abre un TERCER y último show de AC/DC en el Estadio GNP Seguros el 15 de abril!



Boletos a la venta el miércoles 12 de noviembre a las 2:00 P.M. pic.twitter.com/0luFn1WWmV — Ocesa Rock (@ocesa_rock) November 7, 2025

¿Cuál es el precio de los boletos y cuándo salen a la venta?

La venta general de boletos comenzará el miércoles 12 de noviembre de 2025 a las 14:00 horas (tiempo del centro de México), sin preventas exclusivas, a través de la plataforma Ticketmaster.

Respecto a los precios de los boletos para el concierto de AC/DC en México, se espera que se mantengan similares a los de las funciones anteriores realizadas en la Ciudad de México.

General A: $3,618.25

General B: $2,650.25

Zona GNP: $5,850.25

Verde B: $4,858.25

Naranja B: $3,506.25

Verde C: $2,378.25

Naranja C: $1,510.25

La nueva fecha de AC/DC en México se perfila como una oportunidad imperdible para disfrutar de una de las agrupaciones más emblemáticas del rock mundial.

Con tres presentaciones confirmadas en abril de 2026, la visita del grupo a la Ciudad de México se convierte en uno de los eventos musicales más esperados del próximo año.

YC