Journey se retira; este será su último tour

Conocida por éxitos como “Don't stop believin” o “Any way you want it” la banda recorrerá el norte del continente por última vez en su gira del próximo año, llevará por título Final Frontier y los fan podrán experimentar el viaje comenzando el 28 de febrero en Hershey Pensilvania (Ciudad que visitaron por última vez en 2024) y continuará hasta el dos de julio en Laredo Texas.

También visitarán ciudades canadienses como Ottawa, Hamilton, Montreal, Quebec City y Vancouver.

La última presentación del grupo en México tuvo lugar el 30 de septiembre del año 2022 en la Arena Ciudad de México, como parte del Freedom Tour 2022. Habiéndose presentado en Monterrey el 28 de septiembre de ese mismo año.

El grupo formado en 1973 por Neal Schon, RRoss Valory, Gregg Rolie, George Ticker y Prairie Prince, nació como un proyecto que fusiona el Jazz y el rock progresivo, originalmente se llamó Golden Gate Rhythm Section y originalmente se desempeñaban como acompañamiento para otros artistas en el área de San Francisco. Sin embargo, pronto decidieron desarrollar su propio estilo y adoptaron el nombre Journey.

Steve Perry entró como vocalista principal en 1977 , y con su llegada comenzó la era más reconocible del grupo.

El éxito de 1981 'Don't Stop Believin', que habla sobre la perseverancia en los sueños, se ha convertido en un himno cultural y que en 2009 se convirtió en la canción más vendida en la historia de iTunes.



