¿Por qué los Live Action de Disney son un fracaso comercial?

¿Las versiones de "live action" basadas en caricaturas clásicas están pasando por una crisis? Si uno ve los números de las tres películas que llegaron en esa modalidad el año pasado a cines, la respuesta podría ser un claro “sí”.

Mientras "Blancanieves", con Rachel Zegler, no llegó a recuperar ni lo invertido en ella, "Lilo y Stich" fue derrotada ampliamente por la secuela "Zootopia 2" y "Cómo entrenar a tu dragón" se colocó apenas en el sitio 179 de las cintas más taquilleras de todos los tiempos, a años luz de otras de acción real como "Aladdin" (2019).

Este verano, llegarán "Amos del universo" (con estreno el 4 junio) y "Moana" (el 10 julio). "Blancanieves" registró una taquilla mundial de 205 millones de dólares, muy por debajo del presupuesto que ocupó de 350 mdd, de acuerdo con los propios estudios Disney.

Su recaudación le alcanzó para ubicarse apenas en el sitio 938 de las cintas con más recaudación en la historia, de acuerdo con datos del sitio web Box Office Mojo.

CEO de Disney reconoce fracaso comercial de "Live Action" de Disney

En la más reciente entrega de los premios Razzie, otorgados a lo peor del cine y en la que obtuvo seis nominaciones, la película se llevó a casa dos galardones a Peor Actor de Reparto (por los enanitos artificiales) y el de Peor Screen Combo.

"Lilo y Stich" tampoco la pasó bien. Es cierto que en términos de negocio luce exitosa (entregó nueve dólares por cada uno invertido), pero su taquilla total de poco más de mil MDD le permitió llegar sólo al lugar 52 de la lista, muy por debajo de las versiones live action de "El rey león" (2019, sitio 12) y "La bella y la bestia" (2017, sitio 27).

Ambas películas ya estaban en producción cuando Bob Iger, CEO de Disney, reconoció a finales de 2023, durante la reunión anual con trabajadores de la compañía y tras meses de no tener éxitos, que quizá se habían hecho demasiadas secuelas en los últimos años o aceptando otras sólo por cuestiones comerciales.

"Debe haber una razón para hacerlas, hay que tener una buena historia. Y con frecuencia la historia no se sostiene o no es tan fuerte como la historia original. Eso puede ser un problema" , dijo de acuerdo con la cadena CNBC.

En 2025 tampoco se salvó “Cómo entrenar a tu dragón”; con 636 millones de dólares ingresados (devolviendo apenas tres a sus productores), sólo llegó al escalafón 179.

No basta con copiar las películas animadas

Fabiola Santiago, crítica cinematográfica en Cine Premiere, considera que una de las causas para las taquillas bajas es que las live action están aportando poco a la historia original animada y sólo copiándola.

"Se tiene que ver qué hizo popular a la animación y cómo se puede traducir en acción real; si nada más se piensa en la parte técnica y cómo sustituir con CGI y no en la historia, ahí es donde fracasan. Un ejemplo de algo bien hecho fue "Maléfica", que jamás quiso recrear a la Bella Durmiente, sino el origen de la villana y eso fue innovador", dice.

"Mientras se quieran copiar las versiones originales en otros medios, los resultados no serán tan favorables. Algo que aporta la animación es la expresividad en los personajes y que es difícil hacer en la realidad".

¿Sorpresa de lo que está pasando? Quizá no, porque en 2023, la nueva versión de “La sirenita”, controvertida por poner a una protagonista negra, únicamente arribó al sitio 219 de todos los tiempos. Aunque nunca se dijo que el fracaso fuera la causa, el hecho es que Latondra Newton, quien se desempeñaba como directora de diversidad de la compañía, dejó su puesto.

“Dumbo”, de Tim Burton y estrenada en 2015, pasa lista hasta el lugar 475. Un caso dramático ha sido el de las cintas live action de "Los Pitufos": desde el estreno de la primera en 2011, ha estado en caída libre: si la primera obtuvo 563 millones de dólares en cines, la secuela bajó a 347 millones y la más reciente, de 2017, descendió a 197 millones.

Con todo, los estudios han anunciado nuevos lanzamientos en acción real. Disney hará "Enredados", sin olvidar que Netflix prepara su versión en serie de "Scooby-Doo: Origins" y Amazon lanzará "Hellsing".

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AO

