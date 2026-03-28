Festival Pal Norte 2026: Descubre cómo ver los conciertos en vivo

El festival Tecate Pa’l Norte regresó este fin de semana con una nueva edición que promete reunir a miles de fanáticos de la música en el norte del país. A partir del viernes y hasta el domingo 29 de marzo, el encuentro musical se llevará a cabo en el Parque Fundidora, en Monterrey, Nuevo León, donde se presentarán más de 150 artistas nacionales e internacionales.

Como cada año, el festival se consolida como uno de los más importantes del país, con una cartelera que abarca distintos géneros musicales, desde rock y pop hasta electrónica y regional mexicano. Sin embargo, para quienes no lograron conseguir boletos o no pudieron viajar a la sede del evento, surge una pregunta frecuente: ¿se podrán ver los conciertos en vivo desde casa?

¿Habrá transmisión en vivo del Tecate Pa’l Norte 2026?

A diferencia de ediciones anteriores en las que algunas presentaciones fueron transmitidas por plataformas digitales o servicios de streaming, en esta ocasión los organizadores confirmaron que no habrá transmisión oficial en vivo de los conciertos del festival.

Esto significa que los shows completos de los escenarios principales no podrán seguirse en tiempo real a través de televisión o plataformas de streaming.

Aunque no exista una señal en vivo de los conciertos, los seguidores del festival aún cuentan con alternativas para mantenerse al tanto de lo que ocurre durante los tres días del evento.

Una de ellas es seguir las cuentas oficiales del festival en redes sociales, donde se realiza cobertura en tiempo real. En plataformas como Instagram y X, el equipo del evento suele compartir clips de las presentaciones, momentos destacados del público, así como entrevistas con artistas y material detrás de cámaras.

Otra opción es descargar la aplicación oficial del Tecate Pa’l Norte, que ofrece contenido exclusivo para los usuarios. Dentro de la app se pueden consultar los horarios actualizados de cada escenario, mapas del recinto y notificaciones con información relevante del festival.

Artistas destacados del cartel 2026

La edición 2026 del festival contará con tres días de música continua y una alineación que reúne a figuras de gran peso en la escena internacional y latinoamericana.

Entre los artistas más esperados del viernes destacan Deftones, Interpol, Molotov, Maldita Vecindad, Duncan Dhu y Tyler, The Creator, quienes encabezarán la jornada nocturna.

Para el sábado, el escenario principal recibirá a bandas y artistas como Guns N’ Roses, Grupo Frontera, Kygo, Enjambre, Los Fabulosos Cadillacs y El Bógueto.

El cierre del festival, el domingo 29 de marzo, tendrá como protagonistas a The Killers, Zoé, Panteón Rococó, C-Kan, Cardenales de Nuevo León y Djo , entre otros.

Con una oferta musical diversa y miles de asistentes esperados en Monterrey, el Tecate Pa’l Norte vuelve a posicionarse como uno de los festivales más relevantes de México, aun cuando este año la experiencia estará reservada principalmente para quienes logren vivirla directamente desde el Parque Fundidora.

YC