Pal Norte 2026: Estos son los horarios de cada artista que se presenta en el festival

El ambiente de festival ya se apoderó del Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León, donde miles de personas se han reunido para vivir uno de los fines de semana musicales más importantes del país. Pa’l Norte 2026 vuelve a convertir este recinto en el epicentro del entretenimiento, con una propuesta diversa que combina artistas internacionales de gran trayectoria, bandas consolidadas y nuevos talentos que comienzan a destacar en la escena.Tras el arranque del viernes, la experiencia continúa con dos días que prometen ser los más intensos: sábado y domingo. Estas jornadas concentran algunos de los shows más esperados del cartel, así como presentaciones que podrían convertirse en los momentos más memorables de todo el festival. La variedad de géneros y la cantidad de escenarios hacen que cada asistente pueda diseñar su propia experiencia, eligiendo entre propuestas simultáneas que obligan a tomar decisiones sobre qué ver y qué dejar pasar.Con los horarios ya publicados y distribuidos por escenario, planear el recorrido dentro del festival se vuelve clave para aprovechar al máximo cada presentación. Desde actos multitudinarios en los escenarios principales hasta shows más íntimos en espacios alternos, cada franja del día ofrece algo distinto.A continuación, te compartimos la programación completa correspondiente al sábado y domingo, para que organices tu agenda, traces tu ruta dentro del Parque Fundidora y no te pierdas los momentos más importantes de lo que resta de Pa’l Norte 2026.Escenario Tecate LightEscenario Tecate OriginalEscenario Fusión TelcelEscenario Oasis BacardíEscenario Club Social KIAEscenario Acústico Hey BancoEscenario Pilo’s BarEscenario Tecate LightEscenario Tecate OriginalEscenario Fusión TelcelEscenario Oasis BacardíEscenario Club Social KIAEscenario Acústico Hey BancoEscenario Pilo’s BarCon información de SUN* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP