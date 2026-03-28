Pal Norte 2026: Estos son los horarios de cada artista que se presenta en el festival

El ambiente de festival ya se apoderó del Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León, donde miles de personas se han reunido para vivir uno de los fines de semana musicales más importantes del país. Pa’l Norte 2026 vuelve a convertir este recinto en el epicentro del entretenimiento, con una propuesta diversa que combina artistas internacionales de gran trayectoria, bandas consolidadas y nuevos talentos que comienzan a destacar en la escena.

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Tras el arranque del viernes, la experiencia continúa con dos días que prometen ser los más intensos: sábado y domingo. Estas jornadas concentran algunos de los shows más esperados del cartel, así como presentaciones que podrían convertirse en los momentos más memorables de todo el festival. La variedad de géneros y la cantidad de escenarios hacen que cada asistente pueda diseñar su propia experiencia, eligiendo entre propuestas simultáneas que obligan a tomar decisiones sobre qué ver y qué dejar pasar.

Con los horarios ya publicados y distribuidos por escenario, planear el recorrido dentro del festival se vuelve clave para aprovechar al máximo cada presentación. Desde actos multitudinarios en los escenarios principales hasta shows más íntimos en espacios alternos, cada franja del día ofrece algo distinto.

A continuación, te compartimos la programación completa correspondiente al sábado y domingo, para que organices tu agenda, traces tu ruta dentro del Parque Fundidora y no te pierdas los momentos más importantes de lo que resta de Pa’l Norte 2026.

¿A qué hora se presentan tus artistas favoritos en Pa’l Norte?

SABADO – Pa’l Norte

Escenario Tecate Light

14:20 - 14:50 | La Pegatina

15:20 - 16:00 | Paty Cantú

16:40 - 17:30 | The Warning

18:00 - 18:50 | Enjambre

19:35 - 20:45 | Los Fabulosos Cadillacs

21:25 - 22:35 | Kygo

23:25 | Guns N' Roses

Escenario Tecate Original

14:50 - 15:30 | Kapanga

16:00 - 16:45 | Judeline

17:20 - 18:15 | Nothing But Thieves

18:55 - 20:00 | Simple Plan

20:40 - 21:45 | Turnstile

22:25 | Grupo Frontera

Escenario Fusión Telcel

14:30 - 15:05 | Monte Casino

15:35 - 16:20 | Miky Huidobro

17:00 - 17:40 | Peces Raros

18:20 - 19:20 | Esteman & Daniela Spalla

20:00 - 21:00 | Cuco

22:00 - 23:00 | Cypress Hill

23:30 | Allison

Escenario Oasis Bacardí

15:00 - 15:30 | Big Sempa

16:05 - 16:55 | Luck Ra

17:45 - 18:45 | Elena Rose

19:15 - 20:25 | Ovy On The Drums

21:15 - 22:30 | Lasso

23:30 | El Bogueto

Escenario Club Social KIA

17:00 - 18:00 | Kevis & Maykyy

18:00 - 19:00 | Sickick

19:00 - 20:15 | Bag Raiders

20:15 - 21:30 | Parisi

21:30 - 22:45 | Mariana BO

22:45 - 00:15 | Ahmed Spins

00:15 | The Martinez Brothers

Escenario Acústico Hey Banco

15:30 - 16:10 | Andrea Bejar

16:40 - 17:20 | Nasa Histoires

18:00 - 18:50 | The Whitest Boy Alive

19:40 - 20:20 | Love of Lesbian

21:00 - 21:50 | Volován

22:30 | Camilo Séptimo

Escenario Pilo’s Bar

15:55 - 17:25 | Good Ole Boys

18:00 - 19:00 | Doble Filo

19:35 - 21:05 | Toppaz

21:30 - 23:00 | La Mole y sus Amigos

23:40 - 00:40 | KDT's de Linares

01:00 | Salomón Robles

INSTAGRAM/@tecatepalnorte

DOMINGO – Pa’l Norte

Escenario Tecate Light

14:20 - 15:00 | Silvestre y La Naranja

15:40 - 16:30 | Los Claxons

17:15 - 18:10 | Molotov

19:00 - 20:00 | Halsey

20:55 - 22:05 | Zoé

23:00 | The Killers

Escenario Tecate Original

15:00 - 15:50 | Kchiporros

16:40 - 17:30 | Midnight Generation

18:05 - 19:00 | Moenia

19:45 - 20:45 | DJO

21:35 - 22:40 | The Lumineers

23:20 | Panteón Rococó

Escenario Fusión Telcel

15:15 - 15:50 | Los Blenders

16:20 - 17:00 | Marky Ramone

17:30 - 18:10 | El Haragán y Compañía

18:45 - 19:45 | La Gusana Ciega

20:25 - 21:25 | Love of Lesbian

22:05 | Reyno

Escenario Oasis Bacardí

14:20 - 14:45 | Gallo Armado

15:10 - 15:40 | Luisa Almaguer

16:10 - 16:50 | Nash

17:20 - 17:50 | Santos Bravos

18:30 - 19:20 | Yami Safdie

20:10 - 21:10 | Rusowsky

21:50 - 22:50 | Omar Courtz

23:20 | C-Kan

Escenario Club Social KIA

16:30 - 17:30 | Mario Santander

17:30 - 18:30 | Karlo

18:30 - 19:30 | 3BallMTY

19:30 - 20:30 | Austin Millz

20:30 - 21:30 | Lilly Palmer

21:30 - 22:30 | Gryffin

22:30 | Purple Disco Machine

Escenario Acústico Hey Banco

15:15 - 15:55 | El Riqué

16:25 - 17:05 | Jaze

17:35 - 18:35 | Daniela Spalla

19:15 - 20:15 | Siddhartha

20:55 | Elefante

Escenario Pilo’s Bar

15:40 - 17:10 | Fara Fara

17:45 - 18:45 | Tropical Panamá

19:20 - 20:50 | Carlos y José Jr.

21:25 - 22:25 | De Parranda

23:00 | Cardenales de Nuevo León

INSTAGRAM/@tecatepalnorte

¿Qué objetos sí puedes llevar al festival?

Celulares

Cangureras

Lentes de sol

Maquillaje

Baterías externas

Tapones para oídos

Sombreros y gorras

Bloqueador solar en crema o gel

Termos vacíos

Cámaras no profesionales

Cámaras de grabación (máximo 12 cm)

Paquetes de chicles cerrados

Pomada de labios y lipgloss cerrado

Bolsas pequeñas (máximo 30x30)

Gel antibacterial

Medicinas de prescripción (con receta médica)

¿Qué objetos no puedes llevar al festival?

Mascotas

Peluches

Masajeadores

Luces químicas

Láseres

Comida o bebidas externas

Sombrillas o paraguas

Cadenas largas o joyería con picos

Cigarros

Cigarros electrónicos o vaporizadores

Plumones, plumas o pintura en lata

Aerosoles

Bolsas o mochilas mayores a 30x30

Hebillas grandes o con picos

Calcomanías, volantes o publicidad

Botellas de vidrio, latas o vasos

Hieleras

Casas de campaña, sombrillas grandes, sillas o cobijas

Odres o anforitas

Cualquier tipo de arma

Drogas o sustancias ilícitas

Medicamentos sin receta

Cámaras profesionales o equipo de grabación

Drones

Cornetas o instrumentos

Con información de SUN

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