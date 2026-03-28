Sábado, 28 de Marzo 2026

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Pal Norte 2026: Estos son los horarios de cada artista que se presenta en el festival

Con actividades desde la tarde hasta la madrugada, el festival ofrece una programación amplia que mantiene la energía durante todo el fin de semana

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Pa’l Norte confirma los horarios clave para los shows más esperados del fin de semana. INSTAGRAM/@tecatepalnorte

Pa’l Norte confirma los horarios clave para los shows más esperados del fin de semana. INSTAGRAM/@tecatepalnorte

El ambiente de festival ya se apoderó del Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León, donde miles de personas se han reunido para vivir uno de los fines de semana musicales más importantes del país. Pa’l Norte 2026 vuelve a convertir este recinto en el epicentro del entretenimiento, con una propuesta diversa que combina artistas internacionales de gran trayectoria, bandas consolidadas y nuevos talentos que comienzan a destacar en la escena.

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Tras el arranque del viernes, la experiencia continúa con dos días que prometen ser los más intensos: sábado y domingo. Estas jornadas concentran algunos de los shows más esperados del cartel, así como presentaciones que podrían convertirse en los momentos más memorables de todo el festival. La variedad de géneros y la cantidad de escenarios hacen que cada asistente pueda diseñar su propia experiencia, eligiendo entre propuestas simultáneas que obligan a tomar decisiones sobre qué ver y qué dejar pasar.

Con los horarios ya publicados y distribuidos por escenario, planear el recorrido dentro del festival se vuelve clave para aprovechar al máximo cada presentación. Desde actos multitudinarios en los escenarios principales hasta shows más íntimos en espacios alternos, cada franja del día ofrece algo distinto.

A continuación, te compartimos la programación completa correspondiente al sábado y domingo, para que organices tu agenda, traces tu ruta dentro del Parque Fundidora y no te pierdas los momentos más importantes de lo que resta de Pa’l Norte 2026.

¿A qué hora se presentan tus artistas favoritos en Pa’l Norte?

SABADO – Pa’l Norte

Escenario Tecate Light

  • 14:20 - 14:50 | La Pegatina
  • 15:20 - 16:00 | Paty Cantú
  • 16:40 - 17:30 | The Warning
  • 18:00 - 18:50 | Enjambre
  • 19:35 - 20:45 | Los Fabulosos Cadillacs
  • 21:25 - 22:35 | Kygo
  • 23:25 | Guns N' Roses

Escenario Tecate Original

  • 14:50 - 15:30 | Kapanga
  • 16:00 - 16:45 | Judeline
  • 17:20 - 18:15 | Nothing But Thieves
  • 18:55 - 20:00 | Simple Plan
  • 20:40 - 21:45 | Turnstile
  • 22:25 | Grupo Frontera

Escenario Fusión Telcel

  • 14:30 - 15:05 | Monte Casino
  • 15:35 - 16:20 | Miky Huidobro
  • 17:00 - 17:40 | Peces Raros
  • 18:20 - 19:20 | Esteman & Daniela Spalla
  • 20:00 - 21:00 | Cuco
  • 22:00 - 23:00 | Cypress Hill
  • 23:30 | Allison

Escenario Oasis Bacardí

  • 15:00 - 15:30 | Big Sempa
  • 16:05 - 16:55 | Luck Ra
  • 17:45 - 18:45 | Elena Rose
  • 19:15 - 20:25 | Ovy On The Drums
  • 21:15 - 22:30 | Lasso
  • 23:30 | El Bogueto

Escenario Club Social KIA

  • 17:00 - 18:00 | Kevis & Maykyy
  • 18:00 - 19:00 | Sickick
  • 19:00 - 20:15 | Bag Raiders
  • 20:15 - 21:30 | Parisi
  • 21:30 - 22:45 | Mariana BO
  • 22:45 - 00:15 | Ahmed Spins
  • 00:15 | The Martinez Brothers

Escenario Acústico Hey Banco

  • 15:30 - 16:10 | Andrea Bejar
  • 16:40 - 17:20 | Nasa Histoires
  • 18:00 - 18:50 | The Whitest Boy Alive
  • 19:40 - 20:20 | Love of Lesbian
  • 21:00 - 21:50 | Volován
  • 22:30 | Camilo Séptimo

Escenario Pilo’s Bar

  • 15:55 - 17:25 | Good Ole Boys
  • 18:00 - 19:00 | Doble Filo
  • 19:35 - 21:05 | Toppaz
  • 21:30 - 23:00 | La Mole y sus Amigos
  • 23:40 - 00:40 | KDT's de Linares
  • 01:00 | Salomón Robles
INSTAGRAM/@tecatepalnorte
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DOMINGO – Pa’l Norte

Escenario Tecate Light

  • 14:20 - 15:00 | Silvestre y La Naranja
  • 15:40 - 16:30 | Los Claxons
  • 17:15 - 18:10 | Molotov
  • 19:00 - 20:00 | Halsey
  • 20:55 - 22:05 | Zoé
  • 23:00 | The Killers

Escenario Tecate Original

  • 15:00 - 15:50 | Kchiporros
  • 16:40 - 17:30 | Midnight Generation
  • 18:05 - 19:00 | Moenia
  • 19:45 - 20:45 | DJO
  • 21:35 - 22:40 | The Lumineers
  • 23:20 | Panteón Rococó

Escenario Fusión Telcel

  • 15:15 - 15:50 | Los Blenders
  • 16:20 - 17:00 | Marky Ramone
  • 17:30 - 18:10 | El Haragán y Compañía
  • 18:45 - 19:45 | La Gusana Ciega
  • 20:25 - 21:25 | Love of Lesbian
  • 22:05 | Reyno

Escenario Oasis Bacardí

  • 14:20 - 14:45 | Gallo Armado
  • 15:10 - 15:40 | Luisa Almaguer
  • 16:10 - 16:50 | Nash
  • 17:20 - 17:50 | Santos Bravos
  • 18:30 - 19:20 | Yami Safdie
  • 20:10 - 21:10 | Rusowsky
  • 21:50 - 22:50 | Omar Courtz
  • 23:20 | C-Kan

Escenario Club Social KIA

  • 16:30 - 17:30 | Mario Santander
  • 17:30 - 18:30 | Karlo
  • 18:30 - 19:30 | 3BallMTY
  • 19:30 - 20:30 | Austin Millz
  • 20:30 - 21:30 | Lilly Palmer
  • 21:30 - 22:30 | Gryffin
  • 22:30 | Purple Disco Machine

Escenario Acústico Hey Banco

  • 15:15 - 15:55 | El Riqué
  • 16:25 - 17:05 | Jaze
  • 17:35 - 18:35 | Daniela Spalla
  • 19:15 - 20:15 | Siddhartha
  • 20:55 | Elefante

Escenario Pilo’s Bar

  • 15:40 - 17:10 | Fara Fara
  • 17:45 - 18:45 | Tropical Panamá
  • 19:20 - 20:50 | Carlos y José Jr.
  • 21:25 - 22:25 | De Parranda
  • 23:00 | Cardenales de Nuevo León
INSTAGRAM/@tecatepalnorte
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¿Qué objetos sí puedes llevar al festival?

  • Celulares
  • Cangureras
  • Lentes de sol
  • Maquillaje
  • Baterías externas
  • Tapones para oídos
  • Sombreros y gorras
  • Bloqueador solar en crema o gel
  • Termos vacíos
  • Cámaras no profesionales
  • Cámaras de grabación (máximo 12 cm)
  • Paquetes de chicles cerrados
  • Pomada de labios y lipgloss cerrado
  • Bolsas pequeñas (máximo 30x30)
  • Gel antibacterial
  • Medicinas de prescripción (con receta médica)

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¿Qué objetos no puedes llevar al festival?

  • Mascotas
  • Peluches
  • Masajeadores
  • Luces químicas
  • Láseres
  • Comida o bebidas externas
  • Sombrillas o paraguas
  • Cadenas largas o joyería con picos
  • Cigarros
  • Cigarros electrónicos o vaporizadores
  • Plumones, plumas o pintura en lata
  • Aerosoles
  • Bolsas o mochilas mayores a 30x30
  • Hebillas grandes o con picos
  • Calcomanías, volantes o publicidad
  • Botellas de vidrio, latas o vasos
  • Hieleras
  • Casas de campaña, sombrillas grandes, sillas o cobijas
  • Odres o anforitas
  • Cualquier tipo de arma
  • Drogas o sustancias ilícitas
  • Medicamentos sin receta
  • Cámaras profesionales o equipo de grabación
  • Drones
  • Cornetas o instrumentos

Con información de SUN

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