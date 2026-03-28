Dulce María está de manteles largos, y es que hace unas horas la exintegrante de RBD anunció el nacimiento de su segunda hija con un emotivo mensaje en redes sociales: ¡el tierno video cautivó a todos!

¿Cómo fue la primera aparición de Fernanda, la segunda hija de Dulce María, publicada en redes?

Este viernes 27 de marzo del 2026, Dulce María enloqueció a sus 13.2 millones de seguidores con un hermoso y creativo video a blanco y negro para anunciar que ahora hay 4 integrantes en su familia:

"Llegaste a iluminar nuestra vida, a llenarla de esperanza y darnos paz en medio de lo agitado del mundo", escribió la cantante en Instagram.

La exintegrante de RBD, quien decidió llamar Fernanda a la pequeña, acompañó la publicación con un tierno video familiar. En él se observa una secuencia de manos colocadas una sobre otra, como si formaran una flor, hasta revelar las diminutas manos de la recién nacida.

En su mensaje, Dulce María destacó que se trata de un momento profundamente esperado junto a su esposo, Paco Álvarez. "Estamos infinitamente agradecidos por tu vida. Llegas a completar nuestra familia y ahora nuestra María Paula se convierte en hermana mayor. Morimos de ganas por recorrer la vida contigo. Te amamos, bebita mágica", expresó.

La noticia fue celebrada por diversas celebridades, entre ellas Carlos Rivera y la actriz y cantante Litzy, quienes reaccionaron con mensajes de cariño. "Dios los bendiga mucho", escribió Rivera.

¿Cómo anunció Dulce María su segundo embarazo?

Fue el 27 de octubre de 2025 cuando la artista dio a conocer que esperaba a su segundo bebé a través de una entrevista con Marie Claire. En ese momento, confesó que la noticia fue inesperada. "A veces la vida te lleva exactamente a donde necesitas estar. Estoy muy feliz", señaló.

"Llegas a completar nuestra familia y ahora nuestra María Paula se convierte en hermana mayor"

También compartió que no imaginaba convertirse en madre nuevamente a los 40 años, en una etapa de estabilidad personal y profesional tras más de 35 años de carrera.

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"Cuando me enteré, fue un freno total. Acababa de lanzar la canción 'Jaula de oro', había grabado un video y estaba produciendo otras canciones; de repente tuve que pausar todo. Mi vida dio un giro. Ahora mi prioridad absoluta es este embarazo y mi familia", relató.

Asimismo, Dulce María describió el proceso como una experiencia intensa. "Es un proceso lento y acelerado al mismo tiempo, sobre todo porque los primeros meses son muy delicados; hay muchas cosas que deben pasar para que todo salga bien", agregó entonces.

JM

