Hora de Aventura regresa con una precuela que expandirá nuevamente su universo con el estreno de “Adventure Time: Side Quests” , una producción que buscará recuperar el espíritu desenfadado y las historias autoconclusivas, buscando volver a esa ambientación especial que transmitían los primeros episodios de la serie original.

Tras proyectos más recientes como “Fionna y Cake” y “Distant Lands”, la nueva serie apostará por un formato más cercano a las primeras temporadas, cuando Finn y Jake recorrían la Tierra de Ooo enfrentando monstruos, ayudando a extraños personajes y viviendo situaciones tan absurdas como entrañables.

La producción debutará el próximo 29 de junio en EU a través de Disney+ y Hulu, mientras que su estreno internacional está previsto para el 5 de octubre mediante Cartoon Network y HBO Max.

Un regreso a las aventuras clásicas de Ooo

De acuerdo con la sinopsis oficial, Side Quests se enfocará en la infancia de Finn, cuando todavía era un niño que soñaba con convertirse en héroe junto a su mejor amigo Jake.

A diferencia de las complejas tramas y la mitología desarrollada en las últimas temporadas de la serie original, esta nueva producción presentará historias independientes centradas en misiones, combates contra villanos clásicos y encuentros con personajes ya conocidos por los fanáticos.

Entre los personajes confirmados se encuentran el Rey Helado, Marceline, la Princesa Bubblegum, BMO y la Princesa Grumosa, además de varias figuras secundarias que tuvieron papeles importantes el desarrollo de la narrativa.

La intención de los productores es que la serie pueda ser disfrutada tanto por quienes crecieron con Hora de Aventura como por una nueva generación de espectadores que apenas descubrirán el mundo creado por Pendleton Ward.

El elenco original regresa... con una excepción importante

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los seguidores fue el regreso de buena parte del reparto original en inglés.

John DiMaggio volverá a interpretar a Jake, mientras que Tom Kenny retomará su papel como el Rey Helado. También regresan Hynden Walch como la Princesa Bubblegum, Olivia Olson como Marceline y Niki Yang como BMO.

La principal novedad es el cambio de voz para Finn. Debido a que el personaje vuelve a ser un niño de entre 11 y 12 años, la producción optó por incorporar al actor Sasha Knight para recrear una voz más cercana a la del protagonista en las primeras temporadas.

Detrás de cámaras, la serie cuenta con la participación de Nate Cash, veterano productor ejecutivo de Hora de Aventura, además de los directores Victor Courtright y Niki Yang.

¿Qué se sabe del doblaje latino?

Hasta ahora, Warner Bros. Discovery y Cartoon Network no han anunciado oficialmente el reparto de voces para el doblaje latinoamericano de Adventure Time: Side Quests.

Sin embargo, entre los seguidores existe expectativa por el posible regreso de varios actores que participaron en la versión latinoamericana de la serie original y de los proyectos derivados. Por el momento, cualquier listado que circula en redes sociales debe considerarse una especulación hasta que la distribuidora publique información oficial.

Se espera que los detalles del doblaje para Latinoamérica sean revelados más cerca del estreno internacional programado para octubre.

¿Es una precuela oficial?

Aunque muchos espectadores la han catalogado como una precuela, la propia descripción oficial se limita a señalar que la historia regresa a los primeros años de Finn y Jake para mostrar nuevas aventuras ambientadas en esa etapa de sus vidas.

Esto ha generado diversas teorías entre los seguidores sobre cómo encajarán los episodios dentro de la cronología general de la franquicia y qué personajes aparecerán antes de los eventos narrados en la serie original.

Una apuesta por la nostalgia

Desde su estreno original en 2010, Hora de Aventura se convirtió en una de las series animadas más influyentes de la televisión moderna gracias a su mezcla de humor absurdo, fantasía, ciencia ficción y temas emocionales que conectaron tanto con niños como con adultos.

Con Side Quests, Cartoon Network busca recuperar la esencia de aquellas primeras aventuras que presentaron a Finn y Jake al mundo, apostando por episodios ligeros, divertidos y llenos de la creatividad que hizo de Ooo uno de los universos animados más queridos de las últimas décadas.

TG