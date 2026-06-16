Shrek 5 ya tiene su primer tráiler con algunos cambios visuales (VIDEO)

El esperado regreso del reconocido ogro del cine ya es una realidad con el lanzamiento del primer tráiler de Shrek 5. Si creciste con esta saga, te interesará saber que Eugenio Derbez vuelve como Burro, aunque el avance revela cambios visuales y una incógnita sobre el protagonista en el doblaje latino.

La productora DreamWorks Animation y Universal Pictures sorprendieron a los fanáticos este martes al liberar el primer vistazo oficial de la quinta entrega. Este lanzamiento ocurre tras meses de especulaciones sobre el elenco, la trama principal y el estilo de animación que adoptaría la franquicia de comedia.

El adelanto confirma que la historia dará un salto temporal para mostrar a la familia del ogro en una etapa diferente. Los hijos de los personajes centrales han crecido, lo que introduce dinámicas modernas y conflictos propios de la adolescencia dentro de la tranquilidad del pantano.

Una de las principales novedades en el elenco de voces en su idioma original es la incorporación de la actriz Zendaya para el filme en su idioma original. Ella será la encargada de interpretar a Felicia, la hija adolescente de los protagonistas, sumando un talento juvenil a la consolidada saga animada.

¿Eugenio Derbez y Alfonoso Obregón serán parte de "Shrek 5"?

Para el público de América Latina, la atención se centró de inmediato en el doblaje, un elemento crucial para el éxito comercial de estas cintas . El comediante mexicano Eugenio Derbez confirmó su participación para prestar su voz nuevamente al inseparable y parlanchín compañero de aventuras del protagonista.

Sin embargo, la participación de Alfonso Obregón, la voz original del ogro verde en español latino, sigue siendo un misterio. El actor enfrentó recientemente un proceso legal que lo mantuvo en prisión preventiva, y aunque fue absuelto por las autoridades, él mismo declaró estar vetado de varios estudios.

Esta compleja situación legal y laboral deja en el aire quién asumirá el rol principal en el doblaje para la región hispanohablante. Los seguidores han expresado su preocupación en diversas plataformas, ya que la química vocal entre los personajes fue fundamental para el impacto cultural de la franquicia.

El tráiler de Shrek 5

Reacciones divididas ante el rediseño visual

La modificación en la técnica de animación generó un debate inmediato entre los espectadores y críticos de cine en redes sociales. Mientras algunos aplauden la modernización visual tras dieciséis años de ausencia en cines, otros puristas exigen el regreso al formato clásico que caracterizó a la saga desde 2001.

A pesar de las críticas iniciales, el estudio de animación mantiene firme su decisión creativa para esta nueva etapa de la historia. Los productores argumentan que la evolución tecnológica actual permite explorar nuevas texturas, iluminación y expresiones faciales que enriquecen la narrativa visual de los personajes principales.

Este enfoque estético busca un equilibrio comercial para atraer tanto a las audiencias infantiles actuales como a los adultos nostálgicos. La dirección del proyecto está a cargo de Walt Dohrn y Conrad Vernon, quienes ya tienen experiencia previa trabajando en el desarrollo de las entregas anteriores de la franquicia.

Fecha de estreno y expectativas en taquilla

Tras varios ajustes estratégicos en el calendario de lanzamientos de Universal Pictures, la fecha de estreno oficial en cines está programada para el 30 de junio de 2027. La cinta competirá directamente en la cartelera de verano, una temporada considerada clave para los estudios de Hollywood.

Con el regreso confirmado de figuras de la comedia como Mike Myers, Cameron Diaz y Eddie Murphy en su idioma original, la película busca asegurar su rentabilidad financiera. La expectativa es alta, considerando que las entregas previas lograron una recaudación destacada a nivel mundial.

Mientras la fecha de lanzamiento se acerca, la principal interrogante para el mercado latino seguirá siendo la resolución del elenco de doblaje. Los fanáticos esperan que las negociaciones lleguen a buen puerto para conservar la esencia que convirtió a esta historia en un referente de la cultura pop.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp***

OB