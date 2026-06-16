La productora cinematográfica DreamWorks Animation ha paralizado las plataformas digitales con la liberación del primer tráiler oficial de Shrek 5. Tras más de una década de espera desde la última entrega de la franquicia principal, el estudio de animación presenta un adelanto visual que combina el humor irreverente clásico con gráficos de última generación tecnológica.

De acuerdo con lo que se ve en el video que de inmediato se volvió tendencia, el avance muestra al ogro verde lidiando con una nueva etapa de la vida familiar y los desafíos de un reino en constante modernización . El icónico pantano vuelve a ser el escenario de inicio para una aventura que forzará a los protagonistas a abandonar su zona de confort.

¿Qué personajes nuevos vemos en el avance y cuál fue la sorpresa que impactó al mundo digital al escuchar la voz de Shrek? ¡Estas fueron TODAS las pistas del primer trailer de Shrek 5!

Nuevos rostros en el pantano: los personajes que se unen a Shrek 5

La trama central de esta quinta entrega introduce de forma orgánica a nuevos personajes que reconfigurarán las alianzas y enemistades tradicionales dentro del universo de los cuentos de hadas. El avance oficial nos presenta a los 3 hijos de Fiona y Shrek, pero ya como adultos.

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¡Así es! Felicia, Fergus y Farkle tendrán un papel primordial en la trama, y ahora se sabe que serán interpretados por Zendaya, Marcello Hernández y Skylar Gisondo respectivamente.

Sobre los personajes clásicos, además de Shrek y Fiona veremos de nuevo en la pantalla a Gingy, la tierna galleta de jengibre, y al carismático Burro, quien por cierto es encarcelado junto con sus amigos.. ¡qué tal!

Una ausencia notable en los micrófonos: el misterio detrás de la voz de Shrek

A pesar de la enorme emoción generada por las secuencias de acción y comedia mostradas en el video de promoción, la comunidad hispanohablante detectó de inmediato una alteración sumamente sensible. El avance en su versión con doblaje latino expone la ausencia de Alfonso Obregón, el legendario actor de doblaje que dio identidad al ogro desde el año 2001.

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La voz del protagonista se escucha con matices y modulaciones distintas en los diálogos presentados, confirmando que la empresa de distribución cinematográfica recurrió a un relevo actoral para la realización de este primer corte promocional. Esta modificación técnica ha encendido las alarmas entre los seguidores más fieles de la cultura pop en México.

Hasta el momento, los directores de doblaje del estudio no han emitido un comunicado oficial detallando si este cambio de voz es definitivo para la película completa; asimismo, el nombre del nuevo actor de doblaje es todo un misterio porque no se ha revelado de forma oficial.

¿Cuándo se tiene contemplado el estreno oficial de la película en los cines de México?

Shrek 5 estaba originalmente programada para el 1 de julio de 2026, fecha que posteriormente se postergó a diciembre de ese mismo año. Sin embargo, en agosto de 2025 volvió a modificarse y quedó fijada para el 30 de junio de 2027, según informó Deadline.